ВИДЕО. Как Нойок забил команде Вернидуба в полуфинале Кубка Беларуси

В матче 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу «Динамо-Брест» принимает солигорский «Шахтер», главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб. На 6-й минуте встречи 27-летний украинский полузащитник «Динамо-Брест» Александр Нойок открыл счет.
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Источник — Sport.ua
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