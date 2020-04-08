Нойок забил солигорскому Шахтеру в полуфинале Кубка Беларуси

В матче 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу «Динамо-Брест» принимает солигорский «Шахтер».

На 6-й минуте встречи 27-летний украинский полузащитник «Динамо-Брест» Александр Нойок открыл счет в матче. Еще один украинец Артем Милевский сделал ассист во второй взятии ворот.

По состоянию на конец первого тайма «Шахтер», главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб, уступает со счетом 0:2.

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