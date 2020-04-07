В ФИФА решили судьбу сезона, ученые нашли уязвимое место коронавируса

Главные новости за 6-е апреля на Sport.ua

  • 07.04.2020 07:45
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В ФИФА решили судьбу сезона, ученые нашли уязвимое место коронавируса
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Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6-е апреля.

1. Свет в конце тоннеля: ученые нашли «ахиллесову пяту» коронавируса COVID-19. У человечества появилась надежда на скорую разработку эффективной вакцины.

2. Бессрочно по всему миру. В ФИФА решили судьбу текущего футбольного сезона. Руководство ФИФА вскоре объявит о беспрецедентном решении продлить сезон.

3. Сергей ПАЛКИН: «30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды». Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал ситуацию с контрактами футболистов.

4. Как Ханс-Дитер Флик прошел путь с низов до главного тренера Баварии. Sport.ua рассказывает о главном тренере «Баварии», с которым клуб на днях продлил контракт.

5. Где-то на планете Земля! Гейджи официально заменил Хабиба на UFC 249. Турнир по смешанным единоборствам все еще планируется на 18 апреля.

6. Андрей ПЯТОВ: «Ахметов сказал, что хотел купить Буффона». Украинский голкипер был готов конкурировать с итальянцем за место в стартовом составе.

7. Владимир Кличко назвал переломный момент своей карьеры. Украинский боксер – о бое, который полностью изменил его жизнь.

8. Стало известно, где Ирина Морозюк заразилась коронавирусом. Николай Морозюк рассказал о болезни жены.

9. Полиция Италии накрыла группу пенсионеров, играющих в лесу в карты. Нарушители закона были без медицинских масок

10. Шикарная жизнь Лионеля Месси. Аргентинец потрясающе играет, но и фантастически живет!.

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Источник — Sport.ua

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