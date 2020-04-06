Как Ханс-Дитер Флик прошел путь с низов до главного тренера Баварии

Sport.ua рассказывает о главном тренере «Баварии», с которым клуб на днях продлил контракт

  • 06.04.2020 13:00
  • 112 просмотров
  • 0 комментариев
Как Ханс-Дитер Флик прошел путь с низов до главного тренера Баварии
© Твиттер Баварии. Ханс-Дитер Флик

Чтобы воплотить мечту в жизнь, всегда нужно иметь очень много терпения. А когда появляется возможность, важно поймать правильный момент, и воспользоваться ею. Это все удалось сделать Хансу-Дитеру Флику, который недавно окончательно стал главным тренером «Баварии». Боссы клуба продлили 55-летнего специалиста до лета 2023 года.

Уверен, до осени минувшего года на территории Украины о Флике никто толком и не слышал. Но не в Германии. У себя на родине бывший центрхав давно на слуху. Но проблема Флика заключалась в том, что он всегда оставался на вторых ролях. Ровно до того момента, когда ему выпал шанс стать главным тренером «Баварии».

Флик мечтал об этой работе, а получив ее, сходу влюбил в себя всех, кому неравнодушен мюнхенский гранд. «Рекордмайстеры» стали все больше напоминать ту самую легендарную команду Юппа Хайнкеса, разговоры о конфликтах внутри коллектива улетучились, а шестое место в Бундеслиге сменилось на первое. Но перед этим Флик проделал огромный путь.

Начало

Как сейчас очень модно говорить: у Флика есть ДНК «Баварии». Будучи футболистом, он играл за мюнхенцев с 1985 по 1990 год. Под руководством легендарных Удо Латтека и Хайнкеса он выиграл четыре титула Бундеслиги и один Кубок Германии.

Ханси Флик выступал на позиции опорного полузащитника, а иногда занимал место в центре обороны. Но регулярную игровую практику он имел только в сезонах-1987/88 (27 матчей в Бундеслиге) и 1988/89 (30 матчей Бундеслига).

В большинстве своем он выполнял черновую работу, которая была не так заметна невооруженным взглядом, тогда как на первую роль выходили Лотар Маттеус, Дитер Хенесс, Клаус Аугенталер и Роланд Вольфарт.

В 1990 Флик перебрался в «Кельн», где в нем видели будущего лидера команды, но постоянные травмы не позволяли раскрыться полностью. В первые два сезона Флик выходил лишь в половине матчей, а после этого проблемы с коленом его окончательно доконали. На старте сезона-1992/93 Флик сыграл в четырех стартовых матчах, и порвал крестообразные связки. Это привело к тому, что в возрасте 28 лет Ханси был вынужден повесить бутсы на гвоздь.

Старт тренерской карьеры в самых низах

Помните, как в одном из последних матчей «Баварии» фанаты мюнхенцев устроили хейт владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа? Одним из тех, кто первым побежал их успокаивать был именно Флик. И неспроста.

Бывший хавбек «Баварии» стоял у истоков становления «крестьян», когда те еще болтались в подвале немецкой футбольной пирамиды. После успешной работы с аматорским «Бамменталем» Хопп пригласил Флика в «Хоффенхайм». В первом же сезоне молодой специалист вывел скромный клуб в третью лигу, что случилось впервые в его истории.

Под руководством Флика «Хоффе» дважды занимал пятое место в Региональлиге Зюд, а также финишировал седьмым и 13-м. В те времена это было солидным успехом, ведь у команды был один из самых слабых составов в лиге, а Хопп еще не начал массово вкладывать деньги.

В 2005 году Флик покинул «Хоффенхайм», чтобы стать помощником Джованни Трапаттони в «Ред Булле» из Зальцбурга. Иронично, что тогда одним из подопечных Флика был Нико Ковача, которого он в 2019 году сменит в роли главного тренера «Баварии».

Но в Австрии Флик проработал лишь 11 матчей. Все из-за того, что Ханс-Дитер получил предложение, от которого невозможно отказаться. Он стал одним из помощников Йоахима Лева в сборной Германии.

Идеальный союз с Левом

Постепенный регресс сборной Германии начался после триумфа на чемпионате мира, когда команда Лева достигла своего пика. Не в последнюю очередь, это связанно и с уходом Флика на пост спортивного директора сборной.


Немецкий футбольный союз. Йоахим Лев и Ханс-Дитер Флик

Бывший полузащитник был «правой рукой» Йоги. Он отвечал за тренировку защитников и отработку стандартных положений, а также служил связующим звеном между командой и тренерским штабом.

Как признаются некоторые футболисты, Лев слишком помешан на тактике, и ему очень не хватает умения найти общий язык. Яркой демонстрацией этого стало то, каким образом он попрощался с Томасом Мюллером, Жеромом Боатенгом и Матсом Хуммельсом. Просто приехал на базу «Баварии» перед 1/8 финала ЛЧ с «Ливерпулем», и поставил перед фактом. Никакого торжественного прощания, пресс-конференций и теплых слов.

Да и провал на чемпионате мира-2018, в первую очередь, связан с конфликтом внутри коллектива. Многие игроки остались недовольны фотографией Месута Озила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и подписью «Мой президент». Команда поделилась на два лагеря, и Лев так и не сумел ее склеить. Судя по игре, не удалось это ему и до сих пор.

К слову, это не единственное, что связывает Флика с Левом. Когда он переходил в «Баварию» из «Зандхаузена», на его смену клуб подписал Маркуса Лева – родного брата нынешнего наставника сборной Германии.

Приглашение в «Баварию»

В 2017 году Флик покинул пост спортдира сборной Германии, заняв аналогичную должность в не чужом для него «Хоффенхайме». Но уже на тот момент его амбиции были куда выше. Ханси Флик не стал медлить, когда мюнхенцы предложили ему войти в тренерский штаб Нико Ковава.

После ухода Ковача и нескольких матчей у руля «Баварии» он заявил, что не собирается возвращаться к роли помощника, если клуб сделает выбор в пользу другого специалиста. Флику надоело быть на втором плане. Он четко дал понять, что теперь хочет рулить процессом, а не быть где-то за кадром.

Пока что все, что делал Флик во главе «Баварии» вызывает только восхищение. Только вдумайтесь в эту статистику: 21 матч, 18 побед, 1 ничья и 2 поражения! Ханс-Дитер идеально решил все кадровые проблемы, заиграв в команде молодых Альфонсо Дэвиса и Джошуа Зиркзее. А такие ветераны как Томас Мюллер и Жером Боатенг начали возвращаться на прежний уровень, чего даже и близко не было при Коваче.

Не зря сам Юпп Хайнкес настаивал на том, чтобы «Бавария» любой ценой продолжила сотрудничество с Фликом. И что-то подсказывает, что продлится оно дольше, чем до 2023 года.

Илья КВИТКИН

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности