Как Ханс-Дитер Флик прошел путь с низов до главного тренера Баварии

Чтобы воплотить мечту в жизнь, всегда нужно иметь очень много терпения. А когда появляется возможность, важно поймать правильный момент, и воспользоваться ею. Это все удалось сделать Хансу-Дитеру Флику, который недавно окончательно стал главным тренером «Баварии». Боссы клуба продлили 55-летнего специалиста до лета 2023 года.

Уверен, до осени минувшего года на территории Украины о Флике никто толком и не слышал. Но не в Германии. У себя на родине бывший центрхав давно на слуху. Но проблема Флика заключалась в том, что он всегда оставался на вторых ролях. Ровно до того момента, когда ему выпал шанс стать главным тренером «Баварии».

Флик мечтал об этой работе, а получив ее, сходу влюбил в себя всех, кому неравнодушен мюнхенский гранд. «Рекордмайстеры» стали все больше напоминать ту самую легендарную команду Юппа Хайнкеса, разговоры о конфликтах внутри коллектива улетучились, а шестое место в Бундеслиге сменилось на первое. Но перед этим Флик проделал огромный путь.

Начало

Как сейчас очень модно говорить: у Флика есть ДНК «Баварии». Будучи футболистом, он играл за мюнхенцев с 1985 по 1990 год. Под руководством легендарных Удо Латтека и Хайнкеса он выиграл четыре титула Бундеслиги и один Кубок Германии.

Ханси Флик выступал на позиции опорного полузащитника, а иногда занимал место в центре обороны. Но регулярную игровую практику он имел только в сезонах-1987/88 (27 матчей в Бундеслиге) и 1988/89 (30 матчей Бундеслига).

В большинстве своем он выполнял черновую работу, которая была не так заметна невооруженным взглядом, тогда как на первую роль выходили Лотар Маттеус, Дитер Хенесс, Клаус Аугенталер и Роланд Вольфарт.

В 1990 Флик перебрался в «Кельн», где в нем видели будущего лидера команды, но постоянные травмы не позволяли раскрыться полностью. В первые два сезона Флик выходил лишь в половине матчей, а после этого проблемы с коленом его окончательно доконали. На старте сезона-1992/93 Флик сыграл в четырех стартовых матчах, и порвал крестообразные связки. Это привело к тому, что в возрасте 28 лет Ханси был вынужден повесить бутсы на гвоздь.

Старт тренерской карьеры в самых низах

Помните, как в одном из последних матчей «Баварии» фанаты мюнхенцев устроили хейт владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа? Одним из тех, кто первым побежал их успокаивать был именно Флик. И неспроста.

Бывший хавбек «Баварии» стоял у истоков становления «крестьян», когда те еще болтались в подвале немецкой футбольной пирамиды. После успешной работы с аматорским «Бамменталем» Хопп пригласил Флика в «Хоффенхайм». В первом же сезоне молодой специалист вывел скромный клуб в третью лигу, что случилось впервые в его истории.

Под руководством Флика «Хоффе» дважды занимал пятое место в Региональлиге Зюд, а также финишировал седьмым и 13-м. В те времена это было солидным успехом, ведь у команды был один из самых слабых составов в лиге, а Хопп еще не начал массово вкладывать деньги.

В 2005 году Флик покинул «Хоффенхайм», чтобы стать помощником Джованни Трапаттони в «Ред Булле» из Зальцбурга. Иронично, что тогда одним из подопечных Флика был Нико Ковача, которого он в 2019 году сменит в роли главного тренера «Баварии».

Но в Австрии Флик проработал лишь 11 матчей. Все из-за того, что Ханс-Дитер получил предложение, от которого невозможно отказаться. Он стал одним из помощников Йоахима Лева в сборной Германии.

Идеальный союз с Левом

Постепенный регресс сборной Германии начался после триумфа на чемпионате мира, когда команда Лева достигла своего пика. Не в последнюю очередь, это связанно и с уходом Флика на пост спортивного директора сборной.



Немецкий футбольный союз. Йоахим Лев и Ханс-Дитер Флик

Бывший полузащитник был «правой рукой» Йоги. Он отвечал за тренировку защитников и отработку стандартных положений, а также служил связующим звеном между командой и тренерским штабом.

Как признаются некоторые футболисты, Лев слишком помешан на тактике, и ему очень не хватает умения найти общий язык. Яркой демонстрацией этого стало то, каким образом он попрощался с Томасом Мюллером, Жеромом Боатенгом и Матсом Хуммельсом. Просто приехал на базу «Баварии» перед 1/8 финала ЛЧ с «Ливерпулем», и поставил перед фактом. Никакого торжественного прощания, пресс-конференций и теплых слов.

Да и провал на чемпионате мира-2018, в первую очередь, связан с конфликтом внутри коллектива. Многие игроки остались недовольны фотографией Месута Озила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и подписью «Мой президент». Команда поделилась на два лагеря, и Лев так и не сумел ее склеить. Судя по игре, не удалось это ему и до сих пор.

К слову, это не единственное, что связывает Флика с Левом. Когда он переходил в «Баварию» из «Зандхаузена», на его смену клуб подписал Маркуса Лева – родного брата нынешнего наставника сборной Германии.

Приглашение в «Баварию»

В 2017 году Флик покинул пост спортдира сборной Германии, заняв аналогичную должность в не чужом для него «Хоффенхайме». Но уже на тот момент его амбиции были куда выше. Ханси Флик не стал медлить, когда мюнхенцы предложили ему войти в тренерский штаб Нико Ковава.

После ухода Ковача и нескольких матчей у руля «Баварии» он заявил, что не собирается возвращаться к роли помощника, если клуб сделает выбор в пользу другого специалиста. Флику надоело быть на втором плане. Он четко дал понять, что теперь хочет рулить процессом, а не быть где-то за кадром.

Пока что все, что делал Флик во главе «Баварии» вызывает только восхищение. Только вдумайтесь в эту статистику: 21 матч, 18 побед, 1 ничья и 2 поражения! Ханс-Дитер идеально решил все кадровые проблемы, заиграв в команде молодых Альфонсо Дэвиса и Джошуа Зиркзее. А такие ветераны как Томас Мюллер и Жером Боатенг начали возвращаться на прежний уровень, чего даже и близко не было при Коваче.

Не зря сам Юпп Хайнкес настаивал на том, чтобы «Бавария» любой ценой продолжила сотрудничество с Фликом. И что-то подсказывает, что продлится оно дольше, чем до 2023 года.

Илья КВИТКИН