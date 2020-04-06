Андрей ПЯТОВ: «Ахметов сказал, что хотел купить Буффона»

35-летний голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о своем общении с президентом донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

«Когда встречались всей командой, Ахметов в шутку пытался найти у меня какую-то ошибку. «Ты, говорит, не расслабляйся. Видишь, я хотел Буффона купить». Я отшучиваюсь: «Круто будет Буффона выбить из основного состава» (смеется). На самом деле Ринат Леонидович всегда благодарит всю команду, не выделяя кого-то одного», — отметил Пятов.

Пятов выступает за «Шахтер» с 2007-го года после перехода из полтавской «Ворсклы».