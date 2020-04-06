Стало известно, где Ирина Морозюк заразилась коронавирусом

Николай Морозюк рассказал о болезни жены

  • 06.04.2020 12:57
  • 1783 просмотра
  • 4 комментария
Стало известно, где Ирина Морозюк заразилась коронавирусом
© Футбол 1/2/3. Николай Морозюк с женой

Украинский защитник турецкого «Ризеспора» Николай Морозюк, как и другие футболисты, сейчас на карантине. Футболист находится в Турции и очень переживает за свою жену. Недавно Ирина Морозюк призналась, что переболела коронавирусом.

«Моя супруга перенесла коронавирус. Это было где-то 2,5 недели назад. Она заметила у себя симптомы, которых никогда не было раньше. Ощутив небольшое жжение внутри, она сдала анализы. Ей сказали, что все чисто, будь спокойна. По приезду домой у нее началась температура. Ирина вызвала врача домой, а она ей сказала, что это может быть коронавирус. Была большая паника. Позже, она выяснила, что посещала один салон, а спустя пару дней девушка, которая была в том же салоне, заболела и тяжело переносила болезнь. Но Ирина, слава Богу, перенесла это в обычной форме. Чуть позже она сдала тест и это подтвердилось.

Мое восприятие коронавируса из того, что я слышу по телевизору, это будто вероятность летального исхода в 85-90 процентов. Но получив информацию от врача, непосредственно, когда моя жена заболела, то я узнал, что есть зона риска людей: пожилые или те, у кого есть проблемы со здоровьем. Они переносят этот вирус сложно. А если у вас нет никаких проблем, вы можете перенести коронавирус вообще без осложнений, словно обычную простуду. Ирина перенесла его достаточно легко. Да, была температура, и болело горло, но все нормально», - рассказал Морозюк.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 06.04.2020 13:12
    +2
    Слава богу. Вся страна переживала.
    Пронесло.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.04.2020 13:07
    -3
    Он хочет нас убедить, что она отличается от нас всех отменным здоровьем и акции ее котируются довольно высоко?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.04.2020 13:07
    -3
    Загадка-где может подхватить вирус шириночная девушка номер один в стране?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 06.04.2020 13:00
    +1
    Требуем адрес салона!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 06.04.2020 13:12
    +2
    Слава богу. Вся страна переживала.
    Пронесло.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 06.04.2020 13:00
    +1
    Требуем адрес салона!
    Ссылка
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