Ирина Морозюк призналась, что переболела коронавирусом

Жена бывшего игрока киевского «Динамо» счастлива, что все закончилось хорошо

  • 03.04.2020 10:15
  • 902 просмотра
  • 1 комментарий
Ирина Морозюк призналась, что переболела коронавирусом
© Инстаграм Ирины Морозюк

Ирина Морозюк, жена бывшего игрока киевского «Динамо» Николая Морозюка, призналась, что переболела коронавирусом.

«Две недели назад я заболела каким-то вирусом, типа ОРВИ. Доктор тогда сказала, что 50/50 – возможно, коронавирус, возможно – нет. Я переболела 3-4 дня, основные симптомы ушли, а осталась только потеря обоняния – я не чувствовала вкуса и запаха. У меня начало першить за грудиной и хотелось покашливать. Потом поднялась температура: не выше 37,5, но было очень хреново. Это продолжалось 3 дня, а на 4-й температура ушла и мне стало легче. Последние 2 дня я уже более или менее чувствую, что кушаю. 

Врач посмотрела меня и сказала, что все хорошо, но надо сдать тест на антитела. Он показал положительный результат. Она мне звонит и говорит, что у меня положительный результат. Получается, 2 недели назад я переболела коронавирусом без усложнений. Я повторно сдам анализ, но мне говорят, что болезнь уже прошла. Для них это очень важно, чтобы узнать, не являюсь ли я носителем и не заразна ли для других людей. Я серьезно к этому отнеслась и ни с кем не контактировала. Только с ребенком и няней, но они хорошо себя чувствуют. 

Кто говорит, что я вру – вы какие-то придурошные. Я рассказываю, как есть. Я рада, что переболела именно в такой форме. Дай бог, чтобы у меня теперь был иммунитет. Я счастлива, что сейчас им переболела. Дай бог, чтобы у меня были эти антитела и чтобы в этом году я уже не болела коронавирусом», – сказала Морозюк в прямом эфире в инстаграме.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 03.04.2020 10:29
    0
    нарешті, моя зірочка зявилась)
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    ser_nat
      ser_nat, 03.04.2020 10:29
    0
    нарешті, моя зірочка зявилась)
    Ссылка
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