Сергей ПАЛКИН: «30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о ситуации с контрактами футболистов в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«ФИФА рассматривает ситуацию, что, если, предположим, контракт заканчивается 30-го июня, а мы продлили чемпионат до конца августа или до конца июля, то тогда предлагается эти контракты автоматически продлить до конца чемпионата. Это то, что сегодня обсуждается. А что будет финально принято — надо только ждать. Такая концепция нормальная, понятная и, скажем так, рабочая.

А то получится, что 30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды. Это несерьезно, форс-мажорная ситуация. Естественно, ее нужно откорректировать в более цивилизованной манере, принять решение, дать возможность клубам нормально доиграть чемпионат с теми футболистами, которые на контрактах», — сказал Палкин.