Чемпионат Беларуси могут приостановить, Роналду хочет в Реал, Усик и хейтер

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5-е апреля.
1. Чемпионат Беларуси по футболу могут приостановить в понедельник. Неожиданный инсайд от Вадима Галыгина.
2. Роналду думает над возвращением в мадридский Реал уже этим летом. Португальский форвард «Ювентуса» испытывает ностальгию по Мадриду.
3. Усик жестко поставил на место хейтера в инстаграме. Украинский боксер ответил на оскорбления в интернете.
4. Там нет вируса. В еще одной стране СНГ начался футбольный чемпионат. В Таджикистане не зафиксирован коронавирус, но матчи проходят без зрителей.
5. Одноклубник Зинченко развлекался с девушками по вызову во время карантина. Кайл Уокер попал в неприятную историю.
6. История тактики: революция Виктора Маслова в Динамо и рождение прессинга. Бывший коуч «сине-белых» одним из первых представил концепцию командного давления на соперника.
7. Шикарная жизнь Лионеля Месси. Аргентинец потрясающе играет, но и фантастически живет!
8. Вячеслав Бобров рассказал, как одолел коронавирус. Форвард сборной Украины 12 дней провел в Александровской больнице.
9. Коронавирус распространяется в Украине медленнее, чем в Италии. Прирост подтвержденных случаев в Украине за сутки составляет 14%.
10. Леннокс Льюис назвал главный недостаток Владимира Кличко. Британский боксер рассказал, чего не хватило украинцу в конце карьеры.
Источник — Sport.ua
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