Там нет вируса. В еще одной стране СНГ начался футбольный чемпионат

5 апреля в еще одной стране СНГ начался футбольный чемпионат 2020 года. К Беларуси, где уже прошло 3 тура, присоединился Таджикистан.
В чемпионате Таджикистана 10 клубов разыграют первенство в 3 круга. Матчи проходят без зрителей.
В стране пока не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом.
Чемпионат Таджикистана по футболу
1-й тур, 5 апреля
«Куктош» – «Регар-ТадАЗ» – 0:0
«Локомотив-Памир» – «Файзканд» – 2:2
«Хатлон» – «Истаравшан» – 2:1
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Источник — Sport.ua
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