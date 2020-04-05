Там нет вируса. В еще одной стране СНГ начался футбольный чемпионат

В Таджикистане не зафиксирован коронавирус, но матчи проходят без зрителей

  • 05.04.2020 21:19
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Там нет вируса. В еще одной стране СНГ начался футбольный чемпионат
© FIFA

5 апреля в еще одной стране СНГ начался футбольный чемпионат 2020 года. К Беларуси, где уже прошло 3 тура, присоединился Таджикистан.

В чемпионате Таджикистана 10 клубов разыграют первенство в 3 круга. Матчи проходят без зрителей.

В стране пока не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом.

Чемпионат Таджикистана по футболу

1-й тур, 5 апреля

«Куктош» – «Регар-ТадАЗ» – 0:0

«Локомотив-Памир» – «Файзканд» – 2:2

«Хатлон» – «Истаравшан» – 2:1

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Источник — Sport.ua

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