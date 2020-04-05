Чемпионат Беларуси: неожиданный лидер, а фавориты не блещут

Из европейских стран только в Беларуси продолжается национальный чемпионат. Турнир уже принес много сенсационных результатов.

Сыграно 3 тура, и на вершине турнирной таблицы неожиданный лидер: «Энергетик-БГУ» из Минска набрал 9 очков из 9 возможных. Две победы в трех матчах одержали сразу 6 команд, имеющих по 6 очков.

У «Шахтера» из Солигорска под руководством Юрия Вернидуба – 4 очка, как и у «Динамо» из Бреста, за который выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

В то же время два фаворита турнира, БАТЭ и минское «Динамо», находятся в хвосте турнирной таблицы с 3-мя очками.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси после 3-го тура