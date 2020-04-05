Роналду думает над возвращением в мадридский Реал уже этим летом

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду всерьез задумался над возвращением в мадридский «Реал».

Португалец испытывает ностальгию по тем временам, когда выступал на «Сантьяго Бернабеу». 35-летний футболист может перебраться в Мадрид уже этим летом. Нападающего не устраивает его ситуация в «Ювентусе».

Криштиану Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год, а затем перешел в туринский клуб летом 2018 года. В текущем сезоне Криштиану забил 25 мячей в 32 матчах за «Юве».