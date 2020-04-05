Роналду думает над возвращением в мадридский Реал уже этим летом

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду всерьез задумался над возвращением в мадридский «Реал».
Португалец испытывает ностальгию по тем временам, когда выступал на «Сантьяго Бернабеу». 35-летний футболист может перебраться в Мадрид уже этим летом. Нападающего не устраивает его ситуация в «Ювентусе».
Криштиану Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год, а затем перешел в туринский клуб летом 2018 года. В текущем сезоне Криштиану забил 25 мячей в 32 матчах за «Юве».
Источник — Calciomercato
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Реал без Роналдо не тот. А Роналдо без дуэли с Месси Реал-Барса - это же половина сезона в футболе.
Реал без Роналдо не тот. А Роналдо без дуэли с Месси Реал-Барса - это же половина сезона в футболе.
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