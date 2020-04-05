Одноклубник Зинченко развлекался с девушками по вызову во время карантина

Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер проигнорировал режим карантина, устроив в своей квартире с приятелем секс-вечеринку с двумя девушками по вызову.

Сообщается, что одной из жриц любви оказалась 21-летняя британская студентка Луиза Макнамара, другой – 24-летняя бразильянка. Девушки получили вознаграждение за интим-услуги в размере 2200 фунтов (около 2500 евро).

Больше всего удивляет тот факт, что данное событие произошло за день до того, как Уокер опубликовал видео, на котором призвал болельщиков «оставаться дома и спасать жизни». В ближайшее время футболист может столкнуться с огромным штрафом от клуба за игнорирование рекомендаций в отношении здоровья и социального дистанцирования. Также его поведение взбесило главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Даже девушку по вызову, которая не сразу узнала футболиста, шокировал это эпизод.

«С одной стороны, он приглашает незнакомцев в свой дом для секса, а на следующий день читает всем лекции о необходимости оставаться в безопасности.

Он лицемер и подвергает людей риску», – заявила после этого случая эскортница Макнамара.

Ранее Уокер съехал от своей жены, после того как от него забеременела модель.

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