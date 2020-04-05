Одноклубник Зинченко развлекался с девушками по вызову во время карантина

Кайл Уокер попал в неприятную историю

  • 05.04.2020 12:55
  • 2730 просмотров
  • 7 комментариев
Одноклубник Зинченко развлекался с девушками по вызову во время карантина
© ФК Манчестер Сити. Кайл Уокер

Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер проигнорировал режим карантина, устроив в своей квартире с приятелем секс-вечеринку с двумя девушками по вызову.

Сообщается, что одной из жриц любви оказалась 21-летняя британская студентка Луиза Макнамара, другой – 24-летняя бразильянка. Девушки получили вознаграждение за интим-услуги в размере 2200 фунтов (около 2500 евро).

Больше всего удивляет тот факт, что данное событие произошло за день до того, как Уокер опубликовал видео, на котором призвал болельщиков «оставаться дома и спасать жизни». В ближайшее время футболист может столкнуться с огромным штрафом от клуба за игнорирование рекомендаций в отношении здоровья и социального дистанцирования. Также его поведение взбесило главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙏🏾 #StayHomeSaveLives

Публикация от Kyle Walker (@kylewalker2)

Даже девушку по вызову, которая не сразу узнала футболиста, шокировал это эпизод.

«С одной стороны, он приглашает незнакомцев в свой дом для секса, а на следующий день читает всем лекции о необходимости оставаться в безопасности.

Он лицемер и подвергает людей риску», – заявила после этого случая эскортница Макнамара.

Ранее Уокер съехал от своей жены, после того как от него забеременела модель.

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Источник — The Sun

(8 голосов)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 05.04.2020 14:00
    -1
    Palych1, 05.04.2020 13:39
    больше всего удивляет комментарий праститyтки, которая рассказывает что-то о нормах морали.
    много ты там шаришь в морали, моралист
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.04.2020 13:49
    +1
    Но зато она (проститутка) теперь знаменитой стала, переспала со звездой. Всё её студенты-криминологи из Манчестер кого университета, где она учиться на криминолога, теперь ей будут завидовать
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.04.2020 13:46
    +1
    А проститутка шестёркой оказалась, сдала его. Уволит ли её агенция после этого?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 05.04.2020 13:41
    -2
    Это типичное поведение среднестатистического футболиста-мультимиллионера. Вот поэтому мне не нравится футбол, нравится только смотреть игры сборные, где футболисты играют, в основном, не за деньги, а за честь страны и развитие своей карьеры.
    Ссылка
    Palych1
    online
      Palych1, 05.04.2020 13:39
    +3
    больше всего удивляет комментарий праститyтки, которая рассказывает что-то о нормах морали.
    Ссылка
    Devil
      Devil, 05.04.2020 13:28
    +6
    В условиях безработицы парень дает возможностью людям заработать.
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 05.04.2020 13:10
    +4
    Ну i якi запитання до Вокера ? Вiн залишився вдома i рятував життя двом жрицям...
    Ссылка
    Devil
      Devil, 05.04.2020 13:28
    +6
    В условиях безработицы парень дает возможностью людям заработать.
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 05.04.2020 13:10
    +4
    Ну i якi запитання до Вокера ? Вiн залишився вдома i рятував життя двом жрицям...
    Ссылка
    Palych1
    online
      Palych1, 05.04.2020 13:39
    +3
    больше всего удивляет комментарий праститyтки, которая рассказывает что-то о нормах морали.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.04.2020 13:49
    +1
    Но зато она (проститутка) теперь знаменитой стала, переспала со звездой. Всё её студенты-криминологи из Манчестер кого университета, где она учиться на криминолога, теперь ей будут завидовать
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.04.2020 13:46
    +1
    А проститутка шестёркой оказалась, сдала его. Уволит ли её агенция после этого?
    Ссылка
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