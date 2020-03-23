Динамо продлило карантин, Токио готовится к переносу Олимпиады

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22-е марта.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило карантин, игроки не возвращаются к работе. Футболистам придется работать индивидуально.
2. МОК начал всерьез работать над вариантами переноса Олимпиады-2020. Президент МОК Томас Бах сообщил, что обсуждения будут длиться месяц.
3. Павелко назвал размер премиальных для сборной за выход на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко пробилась в финальную часть с первого места.
4. Бергамо в панике. Жена Малиновского рассказала про новые правила. За прогулки без причины придется уплатить штраф в 5000 евро.
5. Бой Фьюри - Уайлдер летом не состоится. Болезнь вмешалась в планы организаторов.
6. Игроки Барселоны готовы пойти на уменьшение зарплат. «Барселона» несет огромные убытки из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
7. Без украинок. Пять биатлонисток, которые стали главным открытием сезона. Не удивляйтесь, если уже в следующем году кто-то из них завоюет медаль на чемпионате мира.
8. ЦИФРА ДНЯ. Самые опасные игроки атаки УПЛ: теория vs реальность. Sport.ua сравнивает показатели ожидаемых и забитых голов у наиболее ярких игроков атаки клубов УПЛ.
9. Все-таки бою быть? UFC готовится провести поединок Хабиб - Фергюсон. Возможно, бой все-таки состоится в апреле.
10. Творец Септимы и Октавы. Каким человеком был Лоренцо Санс. Виталий Пасичный рассказывает о легендарном президенте мадридского «Реала».
Источник — Sport.ua
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