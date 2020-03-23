Динамо продлило карантин, Токио готовится к переносу Олимпиады

Главные новости за 22-е марта на Sport.ua

  • 23.03.2020 07:23
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Динамо продлило карантин, Токио готовится к переносу Олимпиады
© https://sport.ua/uk/news/482309-tvorets-septimy-i-oktavy-kakim-chelovekom-byl-lorentso-sans

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22-е марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило карантин, игроки не возвращаются к работе. Футболистам придется работать индивидуально.

2. МОК начал всерьез работать над вариантами переноса Олимпиады-2020. Президент МОК Томас Бах сообщил, что обсуждения будут длиться месяц.

3. Павелко назвал размер премиальных для сборной за выход на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко пробилась в финальную часть с первого места.

4. Бергамо в панике. Жена Малиновского рассказала про новые правила. За прогулки без причины придется уплатить штраф в 5000 евро.

5. Бой Фьюри - Уайлдер летом не состоится. Болезнь вмешалась в планы организаторов.

6. Игроки Барселоны готовы пойти на уменьшение зарплат. «Барселона» несет огромные убытки из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Без украинок. Пять биатлонисток, которые стали главным открытием сезона. Не удивляйтесь, если уже в следующем году кто-то из них завоюет медаль на чемпионате мира.

8. ЦИФРА ДНЯ. Самые опасные игроки атаки УПЛ: теория vs реальность. Sport.ua сравнивает показатели ожидаемых и забитых голов у наиболее ярких игроков атаки клубов УПЛ.

9. Все-таки бою быть? UFC готовится провести поединок Хабиб - Фергюсон. Возможно, бой все-таки состоится в апреле.

10. Творец Септимы и Октавы. Каким человеком был Лоренцо Санс. Виталий Пасичный рассказывает о легендарном президенте мадридского «Реала».

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Источник — Sport.ua

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