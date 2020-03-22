Павелко назвал размер премиальных для сборной за выход на Евро-2020

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко назвал сумму премиальных, которые получила сборная Украины за выход в финальный раунд Евро-2020.
Премия игрокам и тренерскому штабу сборной за успешное выполнение задачи составила 4 миллиона долларов.
Команда Андрея Шевченко вышла в финальную часть Евро-2020 с первого места в группе, опередив сборные Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы.
Чемпионат Европы 2020 из-за пандемии коронавируса перенесен на лето 2021 года. Он должен пройти в 12 городах по всему континенту.
Источник — Футбол 1/2/3
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