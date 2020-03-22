ЦИФРА ДНЯ. Самые опасные игроки атаки УПЛ: теория vs реальность

Sport.ua сравнивает показатели ожидаемых и забитых голов у наиболее ярких игроков атаки клубов УПЛ

  • 22.03.2020 11:51
  • 270 просмотров
  • 0 комментариев
ЦИФРА ДНЯ. Самые опасные игроки атаки УПЛ: теория vs реальность
© ФК Динамо

Пока украинская Премьер-лига пребывает на паузе, мы решили заглянуть в таблицу самых опасных атакующих игроков, основанную на рейтинге ожидаемых голов (xG), составленную аналитиками Wyscout, и сравнить их показатели с количеством реально забитых мячей.

Отметим, что ожидаемые голы в понимании специалистов – это метрика, показывающая вероятность каждого удара завершиться голом в зависимости от позиции, с которой наносится удар, действий перед ударом, части тела, которой удар наносится, типа атаки и т. д. Расчет основывается на исторических данных.

Наибольший показатель ожидаемых голов в УПЛ имеет форвард «Шахтера» Жуниор Мораес – 12,52. Он же является и лучшим бомбардиром текущего сезона лиги – 18 голов. Как видим, реальная результативность Мораеса выше той, которую теоретически ему отводит xG-метрика.

Помимо Жуниора Мораеса реальная результативность превышает показатель ожидаемых голов у Александра Филиппова («Десна»), Артема Беседина («Динамо»), Богдана Леднева («Заря»), Владислава Супряги («Днепр-1»), Марлоса и Тайсона (оба – «Шахтер»).

А вот тройка представителей «Динамо» в лице Виктора Цыганкова, Беньямина Вербича и Назария Русина имеет более высокий xG-показатель, чем количество реально забитых мячей. Справедливости ради, в отношении Русина стоит напомнить, что первую часть текущего сезона этот форвард отыграл в «Заре» на правах аренды.

Ранее мы сообщали, что Динамо является лидером УПЛ по отрицательной разнице между голами и xG.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности