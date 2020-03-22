ЦИФРА ДНЯ. Самые опасные игроки атаки УПЛ: теория vs реальность

Пока украинская Премьер-лига пребывает на паузе, мы решили заглянуть в таблицу самых опасных атакующих игроков, основанную на рейтинге ожидаемых голов (xG), составленную аналитиками Wyscout, и сравнить их показатели с количеством реально забитых мячей.

Отметим, что ожидаемые голы в понимании специалистов – это метрика, показывающая вероятность каждого удара завершиться голом в зависимости от позиции, с которой наносится удар, действий перед ударом, части тела, которой удар наносится, типа атаки и т. д. Расчет основывается на исторических данных.

Наибольший показатель ожидаемых голов в УПЛ имеет форвард «Шахтера» Жуниор Мораес – 12,52. Он же является и лучшим бомбардиром текущего сезона лиги – 18 голов. Как видим, реальная результативность Мораеса выше той, которую теоретически ему отводит xG-метрика.

Помимо Жуниора Мораеса реальная результативность превышает показатель ожидаемых голов у Александра Филиппова («Десна»), Артема Беседина («Динамо»), Богдана Леднева («Заря»), Владислава Супряги («Днепр-1»), Марлоса и Тайсона (оба – «Шахтер»).

А вот тройка представителей «Динамо» в лице Виктора Цыганкова, Беньямина Вербича и Назария Русина имеет более высокий xG-показатель, чем количество реально забитых мячей. Справедливости ради, в отношении Русина стоит напомнить, что первую часть текущего сезона этот форвард отыграл в «Заре» на правах аренды.

Ранее мы сообщали, что Динамо является лидером УПЛ по отрицательной разнице между голами и xG.