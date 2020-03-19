ЦИФРА ДНЯ. Динамо – лидер УПЛ по отрицательной разнице между голами и xG

Киевляне создают больше опасности у ворот оппонентов, чем «Шахтер», но забили меньше…

  • 19.03.2020 10:49
  • 1026 просмотров
  • 5 комментариев
ЦИФРА ДНЯ. Динамо – лидер УПЛ по отрицательной разнице между голами и xG
© ФК Динамо

«Динамо» после 23 туров в украинской Премьер-лиге является лидером турнира по показателю командных ожидаемых голов (xG), согласно данных Wyscout. Он у «бело-синих» равен 55,84, в то время как число забитых мячей у команды Михайличенко составляет лишь 45. Таким образом, «Динамо» является лидером УПЛ по отрицательной разнице (-10,84) между забитыми и ожидаемыми голами.

«Шахтер» идет вторым по показателю xG в УПЛ. Этот показатель у «горняков» составляет 50,67, при том, что реально забить в ворота соперников дончанам удалось 59 мячей. Стало быть, реализация у команды Каштру находится на самом высоком уровне среди команд УПЛ, так как разница между забитыми и ожидаемыми голами у «горняков» наивысшая и составляет +8,33.

Отметим, что негативная разница в исследуемом аспекте в УПЛ, как и у «Динамо», наблюдается также у «Александрии», «Днепра-1», «Олимпика», «Карпат», «Ворсклы», «Мариуполя» и «Львова».

Наоборот, положительная разница между забитыми и ожидаемыми голами в отечественной элитной лиге, помимо «Шахтера», наблюдается у «Зари», «Десны» и «Колоса».

Напомним, розыгрыш УПЛ ныне приостановлен, что вызвано соответствующим решением УАФ, связанным с карантином из-за коронавируса.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 19.03.2020 11:34
    0
    Это всё говорит и низком уровне игроков,так что далеко не во всём виноват тренер
    Ссылка
    XoXoTyH
    online
      XoXoTyH, 19.03.2020 11:32
    -1
    vitaha33, 19.03.2020 11:28
    Тобто Динамо створює більше небезпечних моментів за Шахту? Неочікувано...
    Просто в любой ситуации пытается ударить по воротам. Шахтер пытается завести мяч в ворота, по этому этот показатель и меньше. Как пишут в тырнете: "Простыми словами, xG определяет колеблющуюся от 0 до 1 вероятность забить гол после какого-либо удара." Именно удара
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 19.03.2020 11:28
    +1
    Тобто Динамо створює більше небезпечних моментів за Шахту? Неочікувано...
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 19.03.2020 11:22
    0
    логично- шахтер забивает и дурака валяет-очень это было заметно Ворскла 1-0 шахтер и Заря 1-0 шахтер.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 19.03.2020 11:03
    -2
    так все логично, шахтер забивает и дурака валяет...А динамо все время надо отыгрываться - вот и создают
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 19.03.2020 11:28
    +1
    Тобто Динамо створює більше небезпечних моментів за Шахту? Неочікувано...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.03.2020 11:34
    0
    Это всё говорит и низком уровне игроков,так что далеко не во всём виноват тренер
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 19.03.2020 11:22
    0
    логично- шахтер забивает и дурака валяет-очень это было заметно Ворскла 1-0 шахтер и Заря 1-0 шахтер.
    Ссылка
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