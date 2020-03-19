ЦИФРА ДНЯ. Динамо – лидер УПЛ по отрицательной разнице между голами и xG

«Динамо» после 23 туров в украинской Премьер-лиге является лидером турнира по показателю командных ожидаемых голов (xG), согласно данных Wyscout. Он у «бело-синих» равен 55,84, в то время как число забитых мячей у команды Михайличенко составляет лишь 45. Таким образом, «Динамо» является лидером УПЛ по отрицательной разнице (-10,84) между забитыми и ожидаемыми голами.

«Шахтер» идет вторым по показателю xG в УПЛ. Этот показатель у «горняков» составляет 50,67, при том, что реально забить в ворота соперников дончанам удалось 59 мячей. Стало быть, реализация у команды Каштру находится на самом высоком уровне среди команд УПЛ, так как разница между забитыми и ожидаемыми голами у «горняков» наивысшая и составляет +8,33.

Отметим, что негативная разница в исследуемом аспекте в УПЛ, как и у «Динамо», наблюдается также у «Александрии», «Днепра-1», «Олимпика», «Карпат», «Ворсклы», «Мариуполя» и «Львова».

Наоборот, положительная разница между забитыми и ожидаемыми голами в отечественной элитной лиге, помимо «Шахтера», наблюдается у «Зари», «Десны» и «Колоса».

Напомним, розыгрыш УПЛ ныне приостановлен, что вызвано соответствующим решением УАФ, связанным с карантином из-за коронавируса.