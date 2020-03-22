Бергамо в панике. Жена Малиновского рассказала про новые правила

Жена полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского рассказала о том, что происходит в Бергамо, центре пандемии коронавируса в Италии.

Роксана написала в соцсети Instagram: «У нас новые ужесточения карантина с завтрашнего дня! Нельзя выходить из дома, парки и скверы закрыты, в супермаркет может ходить только один член семьи! Около супермаркета измеряют температуру, и контролирует все полиция. Прогулки без причины – штраф 5000 евро».