Бергамо в панике. Жена Малиновского рассказала про новые правила

Жена полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского рассказала о том, что происходит в Бергамо, центре пандемии коронавируса в Италии.
Роксана написала в соцсети Instagram: «У нас новые ужесточения карантина с завтрашнего дня! Нельзя выходить из дома, парки и скверы закрыты, в супермаркет может ходить только один член семьи! Около супермаркета измеряют температуру, и контролирует все полиция. Прогулки без причины – штраф 5000 евро».
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Источник — Instagram
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