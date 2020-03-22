Бергамо в панике. Жена Малиновского рассказала про новые правила

За прогулки без причины придется уплатить штраф в 5000 евро

  • 22.03.2020 20:39
  • 2885 просмотров
  • 2 комментария
Бергамо в панике. Жена Малиновского рассказала про новые правила
© Instagram

Жена полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского рассказала о том, что происходит в Бергамо, центре пандемии коронавируса в Италии.

Роксана написала в соцсети Instagram: «У нас новые ужесточения карантина с завтрашнего дня! Нельзя выходить из дома, парки и скверы закрыты, в супермаркет может ходить только один член семьи! Около супермаркета измеряют температуру, и контролирует все полиция. Прогулки без причины – штраф 5000 евро».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 22.03.2020 21:07
    -1
    виглядає старше Руслана років на 10
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.03.2020 20:51
    +1
    Красивая пара!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.03.2020 20:51
    +1
    Красивая пара!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности