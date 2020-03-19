Капитан Аталанты шокирован происходящим в Бергамо. Просит сидеть дома

Бергамо пострадал едва ли не больше всех

  • 19.03.2020 19:28
  • 1320 просмотров
  • 1 комментарий
Капитан Аталанты шокирован происходящим в Бергамо. Просит сидеть дома
© atalanta.it

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес продолжает делиться впечатлениями от ситуации с пандемией коронавируса. Среди европейских стран Италия на этот момент пострадала больше всех.

Футболиста шокировали кадры военных грузовиков, которые вывозили из Бергамо гробы с умершими, так как местный крематорий не справляется с нагрузкой.

«Никто не должен покидать свои дома! Вы что, еще ничего не понимаете? Каждый день новости все хуже и хуже, люди продолжают умирать. Все должны сидеть дома», - считает Гомес.

Ранее игрок рассказал о ситуации в городе.

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Источник — Football-Italia

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 19.03.2020 19:42
    +1
    Случись это в Украине, например где-нибудь во львовской области, он бы уже съебался первым утренним рейсом из Харькова с криками как страшно в Украине.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 19.03.2020 19:42
    +1
    Случись это в Украине, например где-нибудь во львовской области, он бы уже съебался первым утренним рейсом из Харькова с криками как страшно в Украине.
    Ссылка
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