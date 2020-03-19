Капитан Аталанты шокирован происходящим в Бергамо. Просит сидеть дома

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес продолжает делиться впечатлениями от ситуации с пандемией коронавируса. Среди европейских стран Италия на этот момент пострадала больше всех.

Футболиста шокировали кадры военных грузовиков, которые вывозили из Бергамо гробы с умершими, так как местный крематорий не справляется с нагрузкой.

«Никто не должен покидать свои дома! Вы что, еще ничего не понимаете? Каждый день новости все хуже и хуже, люди продолжают умирать. Все должны сидеть дома», - считает Гомес.

Ранее игрок рассказал о ситуации в городе.