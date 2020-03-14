Алехандро ГОМЕС: «Бергамо вымер. Напоминает фильм ужасов»

Игрок рассказал о ситуации в Италии

  • 14.03.2020 18:45
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Алехандро ГОМЕС: «Бергамо вымер. Напоминает фильм ужасов»
© atalanta.it

Лидер «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал о том, что происходит в Италии, которая на этот момент больше всех среди европейских стран пострадала от коронавируса.

«На улицах вообще никого нет, Бергамо вымер. Работают только супермаркеты, но большинство предпочитает заказывать еду на дом. Напоминает фильм ужасов».

«В Бергамо зарегистрировано 400 случаев болезни. Прошу фанов соблюдать правила и оставаться дома».

«Аргентина? Конечно, я слежу за новостями моей родины, но, мне кажется, они там слишком легкомысленно все это воспринимают», - считает Гомес.

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Источник — Football-Italia

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