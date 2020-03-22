МАНЧИНИ: «Погиб друг детства. Машины с гробами. Никто не был готов к аду»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини потерял друга из-за пандемии коронавируса и рассказал, что вид колонны машин с гробами из Бергамо это как удар по лицу.

Похоже, ситуация с вирусом в Италии еще не достигла своего пика: более 4000 человек погибли в Италии, по крайней мере 3000 из них только в регионе Ломбардия.

Манчини рассказал: «Я беспокоюсь о своих родителях, которые все еще живут в Ези, даже если у них все хорошо. Моя сестра позвонила мне и сказала, что друг детства умер от коронавируса. Он играл со мной в футбол, когда мы были детьми. Он работал в благотворительной организации в Ези».

Бергамо больше всего пострадал от пандемии. 18 марта военные грузовики выехали из города с 150 гробами. Они должны быть кремированы в других городах и регионах, потому что крематорий в Бергамо перегружен, несмотря на то, что работает 24 часа в сутки.

«Вид этой колонны военных машин, направлявшихся из Бергамо с гробами, был как удар по лицу. Никто не был готов к такому аду на земле. Думать, что люди умирают из-за нехватки коек для интенсивной терапии, абсурдно, совершенно неприемлемо. Наши медики делают героическую работу, и я абсолютно верю в них. Вот почему я даже не собираюсь покидать Италию».

Ранее Роксана, жена Малиновского, рассказала про новые жесткие правила в Бергамо.