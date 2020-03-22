Творец Септимы и Октавы. Каким человеком был Лоренцо Санс

Богатые тоже плачут, и среди жертв коронавируса встречаются настоящие знаменитости. Вчерашний день подарил грустную новость: от страшной, шокировавшей весь мир болезни скончался экс-президент «Реала». Под руководством Лоренцо Санса «Реал» выиграл седьмой и восьмой Кубок Чемпионов, снова став великой командой.

В современном футболе все распространеннее и распространеннее президенты-космополиты, руководящие парижским клубом – с Ближнего Востока, манчестерским – из Америки, а миланским – из Китая. Клубы почти что на публичных выступлениях именуются «активами», в случае неудач президент может сам распрощаться с ним уже через несколько лет. Санс на этом фоне очень сильно выделяется: даже у самых явных его врагов никогда не возникало сомнений, что Лоренцо – плоть от плоти мадридского «Реала».

Жизнь нашего героя началась в 1943-м году в Мадриде в простой испанской семье. Лоренцо был первенцем, а братьев и сестер у него родилось целых девять – и, конечно, с такими исходными данными Сансу пришлось очень рано начинать работать. Уже в семь лет маленький Санс торговал у стадиона водой – и, наверное, тогда и влюбился в игру на газоне.

От большинства современных президентов Санса отличает еще и настоящая футбольная карьера. Лоренцо на юношеском уровне играл вратарем за различные мадридские команды. Ни «Реала», ни «Атлетико» среди них не было, но испанец раз и навсегда заболел этой игрой. Как он сам признавался намного позже о желании стать профессиональным футболистом: «Это было бы самое прекрасное, лучшее, что могло случиться со мной в жизни, но финансовые потребности моей семьи заставили меня уйти».

В испанскую элиту Лоренцо поднялся при помощи торговли, начав с пуговиц в юношеском возрасте и закончив недвижимостью. Впрочем, со стоимостью его квартир уже тогда могли конкурировать некоторые его одушевленные активы: истинный испанец, Санс нашел себя и в конном бизнесе. И надо же такому случиться, чтобы именно это увлечение позволило ему вернуться в футбол уже в новом качестве!

Посещение ипподромов в VIP-ложах, продажа и покупка лошадей самым богатым и успешным испанцам позволили Сансу наладить с ними связи. Одним из них был Рамон Мендоса Фонтела – владелец мадридского ипподрома «Ла-Сарсуэла» и собственных конюшен. Рамон грезил властью еще и в футболе, он баллотировался на пост президента «Реала» в 1981-м, но потерпел поражение. Санс: «Однажды Мендоса сказал мне, хочу ли я сопровождать его в его приключении…»

В 1985-м году Мендоса победил на выборах «бланкос», а Санс вошел в совет мадридского клуба. В течение десяти лет власть на «Бернабеу» была практически неизменной: трое следующих выборов также закончились победой Мендосы. Этот «Реал» любили и любят до сих пор: рекордные пять побед в чемпионате подряд, Кубок УЕФА-85/86 и ярчайшая игра в атаке с вошедшей во все легенды «пятеркой Бутрагеньо» впереди.

Но никакие победы не спасут от тайн мадридского двора, и в 1995-м году, через восемь месяцев после очередной победы на президентских выборах, Мендоса ушел в отставку. Если раньше можно было надеяться на пролитие света на ту междоусобицу, то теперь уже все ее участники окончательно унесли секреты в могилу: Рамон покинул наш мир еще в 2001-м.

Санс стал президентом без выборов, но перед ним встала практически невозможная ситуация: сохранить почетный пост к следующим выборам. Над «Бернабеу» уже витала тень Флорентино Переса, и больше того – тот же Мендоса рассматривал его как возможного преемника. Но ближайшее лето Лоренцо провел так, что мог бы замахнуться и на пост президента Испании.

Роберто Карлос. Кларенс Зеедорф. Давор Шукер. Предраг Миятович. Кристиан Пануччи. Все эти футболисты усилили «Реал» летом 1996-го – и из фамилий, которые спустя годы не вызывают трепет, был только правый защитник Секретарио из «Порту». Зимой подъехал еще и Зе Роберто, из молодежной команды подтянули Гути, а Рауль стал игроком основного состава. Тренировать всех этих игроков – а также бывших ранее Редондо, Йерро, Виктора Санчеса – приехал Фабио Капелло, который в 1996-м году был практически коронован как лучший тренер мира.

«Реал» из просто очень сильной команды превратился в ту самую команду мечты, которую все мы привыкли видеть в последнее десятилетие. При всей любви к «пятерке Бутрагеньо», мадридский клуб к моменту прихода Санса отметил тридцатилетие без Кубка Чемпионов: Капелло, выигравший для «Милана» пятый Кубок Чемпионов, как раз позволил «россонери» вплотную приблизиться по числу «лопоухих» к мадридскому клубу.

Дон Фабио выиграл для «Реала» чемпионат, Юпп Хайнкес в следующем сезоне вернул на «Бернабеу» КЕЧ. Легендарные наставники не задерживались на «Бернабеу», но один тренер благодаря доверию Санса стал легендой прямо на «Бернабеу»: Висенте дель Боске за три с половиной сезона на «Бернабеу» выиграл два чемпионата и две Лиги Чемпионов. По факту, именно при Сансе «Реал» вышел на тот особый уровень, на котором практически неизменно котируется до сих пор: собирает лучших игроков мира, требует победы непременно в комплекте с красивой игрой, лидирует по победам и доходам.

При этом Лоренцо покинул клуб уже в 2000-м, после двух выигрышей Лиги Чемпионов. Здесь можно было бы начать сетовать на подлость, предательство, но… Он ведь и сам оказался в президентском кресле после отставки своего многолетнего сподвижника. Тайны мадридского двора как они есть: как ни один тренер или игрок на «Бернабеу» никогда не может спокоен за свое место, так и ни один президент не может быть уверен в безоблачном будущем. Флорентино Перес обещал в случае своего избрания привезти в «Реал» Луиша Фигу, он свое обещание выполнил – а со временем сделал «бланкос» еще более великими, дав фанатам на «Бернабеу» увидеть невероятное количество звезд и трофеев.

Лоренцо покинул «Реал» в прошлом веке, но фамилия «Санс» еще долгие-долгие годы всплывала во время трансляций чемпионата Испании. Дело в том, что его сын, Фернандо, прошел академию «бланкос» и стал профессиональным футболистом: в период президентства Санса-старшего злые языки даже говорили, что в первой команде футболист числится по блату. Впрочем, Санс-младший еще до окончания каденции отца перешел в «Малагу» и установил рекорд клуба по числу матчей в высшей лиге.

С самым известным уроженцем Малаги

Санс-старший долго оставался у футбольной власти. В 2005-м году Лоренцо хотел приобрести «Парму» – растерявшую всех звезд на фоне банкротства Parmalat, но сохранившую громкое имя. Переговоры с итальянцами были долгими, мучительными и ничем хорошим не увенчались. Баллотировался испанец и на пост президента «Реала», но безуспешно. В итоге в 2006-м году Санс-старший приобрел ту самую «Малагу», в которой бутсы на гвоздь как раз повесил его сын – и отдал ему пост президента. Под руководством двух Сансов «анчоусы» вернулись в элиту и играли там до приобретения шейхом аль-Тани в 2010-м году.

Лоренцо Санс был большим, состоявшимся в жизни человеком. Он сделал «бланкос» великими снова, наверняка очень и очень многие знакомые вспоминают его теплыми словами (например, как экс-игрок «Реала» Мичел Сальгадо, зять Санса — прим. ред.). При этом, конечно, смерть этого человека от коронавируса – событие не более трагичное, чем смерть любого другого человека от любой другой болезни. Перед старостью и болезнями равны все.

Виталий ПАСИЧНЫЙ