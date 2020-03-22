Творец Септимы и Октавы. Каким человеком был Лоренцо Санс

Виталий Пасичный рассказывает о легендарном президенте мадридского «Реала»

  • 22.03.2020 17:40
  • 388 просмотров
  • 0 комментариев
Творец Септимы и Октавы. Каким человеком был Лоренцо Санс
© amazonaws.com

Богатые тоже плачут, и среди жертв коронавируса встречаются настоящие знаменитости. Вчерашний день подарил грустную новость: от страшной, шокировавшей весь мир болезни скончался экс-президент «Реала». Под руководством Лоренцо Санса «Реал» выиграл седьмой и восьмой Кубок Чемпионов, снова став великой командой.

В современном футболе все распространеннее и распространеннее президенты-космополиты, руководящие парижским клубом – с Ближнего Востока, манчестерским – из Америки, а миланским – из Китая. Клубы почти что на публичных выступлениях именуются «активами», в случае неудач президент может сам распрощаться с ним уже через несколько лет. Санс на этом фоне очень сильно выделяется: даже у самых явных его врагов никогда не возникало сомнений, что Лоренцо – плоть от плоти мадридского «Реала».

Жизнь нашего героя началась в 1943-м году в Мадриде в простой испанской семье. Лоренцо был первенцем, а братьев и сестер у него родилось целых девять – и, конечно, с такими исходными данными Сансу пришлось очень рано начинать работать. Уже в семь лет маленький Санс торговал у стадиона водой – и, наверное, тогда и влюбился в игру на газоне.

От большинства современных президентов Санса отличает еще и настоящая футбольная карьера. Лоренцо на юношеском уровне играл вратарем за различные мадридские команды. Ни «Реала», ни «Атлетико» среди них не было, но испанец раз и навсегда заболел этой игрой. Как он сам признавался намного позже о желании стать профессиональным футболистом: «Это было бы самое прекрасное, лучшее, что могло случиться со мной в жизни, но финансовые потребности моей семьи заставили меня уйти».

В испанскую элиту Лоренцо поднялся при помощи торговли, начав с пуговиц в юношеском возрасте и закончив недвижимостью. Впрочем, со стоимостью его квартир уже тогда могли конкурировать некоторые его одушевленные активы: истинный испанец, Санс нашел себя и в конном бизнесе. И надо же такому случиться, чтобы именно это увлечение позволило ему вернуться в футбол уже в новом качестве!

Посещение ипподромов в VIP-ложах, продажа и покупка лошадей самым богатым и успешным испанцам позволили Сансу наладить с ними связи. Одним из них был Рамон Мендоса Фонтела – владелец мадридского ипподрома «Ла-Сарсуэла» и собственных конюшен. Рамон грезил властью еще и в футболе, он баллотировался на пост президента «Реала» в 1981-м, но потерпел поражение. Санс: «Однажды Мендоса сказал мне, хочу ли я сопровождать его в его приключении…»

В 1985-м году Мендоса победил на выборах «бланкос», а Санс вошел в совет мадридского клуба. В течение десяти лет власть на «Бернабеу» была практически неизменной: трое следующих выборов также закончились победой Мендосы. Этот «Реал» любили и любят до сих пор: рекордные пять побед в чемпионате подряд, Кубок УЕФА-85/86 и ярчайшая игра в атаке с вошедшей во все легенды «пятеркой Бутрагеньо» впереди.

Но никакие победы не спасут от тайн мадридского двора, и в 1995-м году, через восемь месяцев после очередной победы на президентских выборах, Мендоса ушел в отставку. Если раньше можно было надеяться на пролитие света на ту междоусобицу, то теперь уже все ее участники окончательно унесли секреты в могилу: Рамон покинул наш мир еще в 2001-м.

Санс стал президентом без выборов, но перед ним встала практически невозможная ситуация: сохранить почетный пост к следующим выборам. Над «Бернабеу» уже витала тень Флорентино Переса, и больше того – тот же Мендоса рассматривал его как возможного преемника. Но ближайшее лето Лоренцо провел так, что мог бы замахнуться и на пост президента Испании.

Роберто Карлос. Кларенс Зеедорф. Давор Шукер. Предраг Миятович. Кристиан Пануччи. Все эти футболисты усилили «Реал» летом 1996-го – и из фамилий, которые спустя годы не вызывают трепет, был только правый защитник Секретарио из «Порту». Зимой подъехал еще и Зе Роберто, из молодежной команды подтянули Гути, а Рауль стал игроком основного состава. Тренировать всех этих игроков – а также бывших ранее Редондо, Йерро, Виктора Санчеса – приехал Фабио Капелло, который в 1996-м году был практически коронован как лучший тренер мира.

«Реал» из просто очень сильной команды превратился в ту самую команду мечты, которую все мы привыкли видеть в последнее десятилетие. При всей любви к «пятерке Бутрагеньо», мадридский клуб к моменту прихода Санса отметил тридцатилетие без Кубка Чемпионов: Капелло, выигравший для «Милана» пятый Кубок Чемпионов, как раз позволил «россонери» вплотную приблизиться по числу «лопоухих» к мадридскому клубу.

Дон Фабио выиграл для «Реала» чемпионат, Юпп Хайнкес в следующем сезоне вернул на «Бернабеу» КЕЧ. Легендарные наставники не задерживались на «Бернабеу», но один тренер благодаря доверию Санса стал легендой прямо на «Бернабеу»: Висенте дель Боске за три с половиной сезона на «Бернабеу» выиграл два чемпионата и две Лиги Чемпионов. По факту, именно при Сансе «Реал» вышел на тот особый уровень, на котором практически неизменно котируется до сих пор: собирает лучших игроков мира, требует победы непременно в комплекте с красивой игрой, лидирует по победам и доходам.

При этом Лоренцо покинул клуб уже в 2000-м, после двух выигрышей Лиги Чемпионов. Здесь можно было бы начать сетовать на подлость, предательство, но… Он ведь и сам оказался в президентском кресле после отставки своего многолетнего сподвижника. Тайны мадридского двора как они есть: как ни один тренер или игрок на «Бернабеу» никогда не может спокоен за свое место, так и ни один президент не может быть уверен в безоблачном будущем. Флорентино Перес обещал в случае своего избрания привезти в «Реал» Луиша Фигу, он свое обещание выполнил – а со временем сделал «бланкос» еще более великими, дав фанатам на «Бернабеу» увидеть невероятное количество звезд и трофеев.

Лоренцо покинул «Реал» в прошлом веке, но фамилия «Санс» еще долгие-долгие годы всплывала во время трансляций чемпионата Испании. Дело в том, что его сын, Фернандо, прошел академию «бланкос» и стал профессиональным футболистом: в период президентства Санса-старшего злые языки даже говорили, что в первой команде футболист числится по блату. Впрочем, Санс-младший еще до окончания каденции отца перешел в «Малагу» и установил рекорд клуба по числу матчей в высшей лиге.

С самым известным уроженцем Малаги

Санс-старший долго оставался у футбольной власти. В 2005-м году Лоренцо хотел приобрести «Парму» – растерявшую всех звезд на фоне банкротства Parmalat, но сохранившую громкое имя. Переговоры с итальянцами были долгими, мучительными и ничем хорошим не увенчались. Баллотировался испанец и на пост президента «Реала», но безуспешно. В итоге в 2006-м году Санс-старший приобрел ту самую «Малагу», в которой бутсы на гвоздь как раз повесил его сын – и отдал ему пост президента. Под руководством двух Сансов «анчоусы» вернулись в элиту и играли там до приобретения шейхом аль-Тани в 2010-м году.

Лоренцо Санс был большим, состоявшимся в жизни человеком. Он сделал «бланкос» великими снова, наверняка очень и очень многие знакомые вспоминают его теплыми словами (например, как экс-игрок «Реала» Мичел Сальгадо, зять Санса — прим. ред.). При этом, конечно, смерть этого человека от коронавируса – событие не более трагичное, чем смерть любого другого человека от любой другой болезни. Перед старостью и болезнями равны все.

Виталий ПАСИЧНЫЙ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности