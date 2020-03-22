Кто такой Лоренцо Санс – экс-президент Реала, скончавшийся от коронавируса

Имя Лоренцо Санса стало одним из самых известных среди зараженных коронавирусом в футбольной среде. Возможно, оно мало что говорит молодым болельщикам, но несмотря на не очень долгий срок работы с «Реалом», самые преданные поклонники «бланкос» никогда не забудут достижений Лоренцо.

Лоренцо Санс родился в Мадриде 9 августа 1943 года в семье небольшого достатка, и был самым старшим из 10 братьев. На почве любви к лошадям Лоренцо познакомился с Рамоном Мендосой, который впоследствии сыграл важную роль в судьбе и жизни Санса.

В середине 1980-х годов Лоренцо Санс стал вице-президентом «Реала» именно при Рамоне Мендосе, который был боссом «бланкос». Его имя на долгие годы стало синонимом верности в испанском футболе. Что бы не происходило с «Реалом» при Мендосе, но Лоренцо Санс всегда был готов защитить имя клуба и своего босса.

В 1996 году Мендоса из-за серьезных финансовых и спортивных проблем в «Реале» был вынужден покинуть свой пост, а должность президента досталась Лоренцо Сансу. За пять лет, которые этот функционер пробыл у «руля» мадридского клуба, «бланкос» выиграли два трофея Лиги чемпионов.

Чтобы добиться успеха на европейской арене, Санс принял решение о целесообразности усилить команду двумя форвардами – хорватом Давором Шукером и югославом Предрагом Миятовичем. Они и помогли «Реалу» на третий год президентства Санса выиграть первый трофей Лиги чемпионов за последние 32 года, ведь до этого мадридцы в последний раз выигрывали самый престижный клубный турнир континента аж в 1966 году.

Вторую при Сансе победу в Лиге чемпионов «Реал» добыл в 2000 году, когда в финале благодаря голам Морьентеса, Макманамана и Рауля не оставил шансов на успех «Валенсии» Эктора Купера – 3:0.

Несмотря на два триумфа за пять лет в Лиге чемпионов, Лоренцо Сансу не удалось справиться с финансовым кризисом в клубе, по причине чего спустя несколько недель после победы в ЛЧ-1999/2000 он проиграл выборы Флорентино Пересу, который был на этой должности до 2006 года, а затем вернулся в 2009-м и остается боссом «бланкос» по сей день…

Отметим, что при президентстве Лоренцо Санса главными тренерами «Реала» успели поработать Хорхе Вальдано, Арсенио Иглесиас, Фабио Капелло, Юпп Хайнкес, Хосе Антонио Камачо, Гус Хиддинк, Джон Тошак и Висенте дель Боске.