ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило карантин, игроки не возвращаются к работе

«Динамо» на официальном сайте сообщило, что клуб принял решение продлить карантин, поэтому футболисты всех команд киевлян остаются дома и не возвращаются к тренировкам.
Игрокам придется и дальше поддерживать форму индивидуально.
Карантин пока что продлен до 29-го марта. Из-за пандемии коронавируса УПЛ приостановлена на неопределенное время.
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Источник — ФК Динамо Киев
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