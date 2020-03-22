ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило карантин, игроки не возвращаются к работе

Футболистам придется работать индивидуально

  • 22.03.2020 13:26
  • 230 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило карантин, игроки не возвращаются к работе
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на официальном сайте сообщило, что клуб принял решение продлить карантин, поэтому футболисты всех команд киевлян остаются дома и не возвращаются к тренировкам.

Игрокам придется и дальше поддерживать форму индивидуально.

Карантин пока что продлен до 29-го марта. Из-за пандемии коронавируса УПЛ приостановлена на неопределенное время.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    sidor brens
    online
      sidor brens, 22.03.2020 13:38
    0
    До 29го? Не смешите гусей. Вот прилетят тесты из Китая, проверят кое кого из 60 000 возвращенцев, и можно отдыхать будет до сентября. Некоторым уже на кладбище
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.03.2020 13:33
    0
    то таке
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 22.03.2020 13:38
    0
    До 29го? Не смешите гусей. Вот прилетят тесты из Китая, проверят кое кого из 60 000 возвращенцев, и можно отдыхать будет до сентября. Некоторым уже на кладбище
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.03.2020 13:33
    0
    то таке
    Ссылка
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