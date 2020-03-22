Игроки Барселоны готовы пойти на уменьшение зарплат

Футболисты каталонской «Барселоны» понимают, что их могут попросить о сокращении зарплат, и они готовы пойти на этот шаг.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 «Барселона» несет серьезные финансовые убытки и не сможет выполнить запланированный бюджет.

Окончательное решение об уровне возможного снижения зарплат будет зависеть от того, возобновится ли чемпионат Испании по футболу. Ла Лига, как и все остальные спортивные состязания в Испании, была приостановлена в связи с национальным карантином.