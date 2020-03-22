Игроки Барселоны готовы пойти на уменьшение зарплат

Футболисты каталонской «Барселоны» понимают, что их могут попросить о сокращении зарплат, и они готовы пойти на этот шаг.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 «Барселона» несет серьезные финансовые убытки и не сможет выполнить запланированный бюджет.
Окончательное решение об уровне возможного снижения зарплат будет зависеть от того, возобновится ли чемпионат Испании по футболу. Ла Лига, как и все остальные спортивные состязания в Испании, была приостановлена в связи с национальным карантином.
Источник — As.com
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