У Дибалы коронавирус, ЧМ по хоккею отменен, умер экс-президент Реала

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 21-е марта.

1. У Дибалы и его девушки обнаружили коронавирус. Это уже третий игрок «Ювентуса», который заразился новым вирусом.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат мира по хоккею отменен. Турнир в Швейцарии не состоится.

3. Экс-президент мадридского Реала умер от коронавируса. Лоренцо Санс ушел из жизни в возрасте 76 лет.

4. Фонсека хочет подписать Мудрика в Рому. 19-летний полузащитник может продолжить карьеру в клубе Серии А.

5. Источник: у Рафаилова недопонимание с Геллером, его в Заре заменит Генинсон. В руководстве луганской Зари могут произойти серьезные изменения.

6. Пандемия и спорт. В 1918 году турниры уже отменяли из-за испанского гриппа. Сто лет назад «испанке» удалось парализовать жизнь человечества, что сейчас делает уже COVID-19.

7. План B и план C. УЕФА назвал три возможных даты окончания текущего сезона. Сезон может завершиться 30 июня или 31 июля или 31 августа.

8. ПЛОТНИЦКИЙ: «Неужели мы дождемся, что в сутки будет умирать по 400–500 чел». Украинский волейболист обратился к украинцам, имея опыт в Италии.

9. Футбол на паузе. Чем занимаются украинские футболисты во время карантина. Sport.ua собрал самые интересные посты игроков из вынужденного отпуска.

10. Денис Беринчик против Василия Ломаченко. Реально? Лев Кравцив делится мыслями о возможности проведения поединка, который обсуждается уже давно.