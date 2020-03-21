Футбол на паузе. Чем занимаются украинские футболисты во время карантина

Вынужденный отпуск заставил футболистов задуматься, чем заняться в свободное от футбола время. Некоторые упорно тренируются, другие недоумевают от происходящего, а третьи призывают сплотиться перед невидимой угрозой. Sport.ua собрал интересные посты из соцсетей о действиях украинских футболистов во время карантина.

Футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко забивает голы с передач своей невесты, Влады Седан.

Тренером голкипера испанского «Овьедо» Андрея Лунина на время также стала его девушка.

Вратарь «Динамо» Денис Бойко тренирует собаку на свежем воздухе.

Полузащитник киевлян Николай Шапаренко проводит время за игрой в Counter-Strike.

Несколько игроков киевского «Динамо» (Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский) записали видеообращение, в котором призвали всех людей оставаться дома и никуда не выходить.

Защитник «Динамо» Никита Бурда и вратарь столичной команды Георгий Бущан коллег не послушали и прогулялись в лесу в компании своего агента Ивана Пироженко. Компанию им там составил экс-динамовец Дмитрий Коркишко, который сейчас выступает за «Днепр-1».

А самым главным развлечением недели стал флеш-моб по набиванию туалетной бумаги.

С заданием легко справился Николай Шапаренко.

Технику продемонстрировал сербский легионер «Динамо» Беньямин Вербич.

Не отстал от коллег и голкипер киевлян Георгий Бущан.

Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев резко заявил, что коронавирус – это фейк. Тем не менее, принял челлендж, организованный в поддержку карантина, и понабивал туалетную бумагу, устроив цирк прямо в супермаркете.

Неожиданно к челленджу присоединился сам президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.

А что же делают футболисты донецкого «Шахтера»? Тарас Степаненко и Алексей Шевченко вместе с семьями отпраздновали день рождения дочери Сергея Кривцова. Читатели в комментариях в шутку подметили, что нарушено правило о нахождении не более 10 человек в одном месте.

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов забрал рулон бумаги у ведущего программы «Орел и решка» Андрея Беднякова, чтобы использовать по назначению.

Хавбек «горняков» Тайсон поддержал идею карантина, выложив фото с подписью «Я остаюсь дома».

А хорватский ассистент коуча «Шахтера» Дарио Срна разработал целую тактику борьбы против коронавируса: «Помой руки! Оставайся дома! Помогать друг другу! Дисциплина!»