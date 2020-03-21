Футбол на паузе. Чем занимаются украинские футболисты во время карантина

Sport.ua собрал самые интересные посты игроков из вынужденного отпуска

  • 21.03.2020 03:20
  • 74 просмотра
  • 0 комментариев
Футбол на паузе. Чем занимаются украинские футболисты во время карантина
© Instagram

Вынужденный отпуск заставил футболистов задуматься, чем заняться в свободное от футбола время. Некоторые упорно тренируются, другие недоумевают от происходящего, а третьи призывают сплотиться перед невидимой угрозой. Sport.ua собрал интересные посты из соцсетей о действиях украинских футболистов во время карантина.

Футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко забивает голы с передач своей невесты, Влады Седан.

Тренером голкипера испанского «Овьедо» Андрея Лунина на время также стала его девушка.

Вратарь «Динамо» Денис Бойко тренирует собаку на свежем воздухе.

Полузащитник киевлян Николай Шапаренко проводит время за игрой в Counter-Strike.

Несколько игроков киевского «Динамо» (Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский) записали видеообращение, в котором призвали всех людей оставаться дома и никуда не выходить.

Защитник «Динамо» Никита Бурда и вратарь столичной команды Георгий Бущан коллег не послушали и прогулялись в лесу в компании своего агента Ивана Пироженко. Компанию им там составил экс-динамовец Дмитрий Коркишко, который сейчас выступает за «Днепр-1».

А самым главным развлечением недели стал флеш-моб по набиванию туалетной бумаги.

С заданием легко справился Николай Шапаренко.

Технику продемонстрировал сербский легионер «Динамо» Беньямин Вербич.

Не отстал от коллег и голкипер киевлян Георгий Бущан.

 

Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев резко заявил, что коронавирус – это фейк. Тем не менее, принял челлендж, организованный в поддержку карантина, и понабивал туалетную бумагу, устроив цирк прямо в супермаркете.

Неожиданно к челленджу присоединился сам президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💣💣💣💣💣

Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

А что же делают футболисты донецкого «Шахтера»? Тарас Степаненко и Алексей Шевченко вместе с семьями отпраздновали день рождения дочери Сергея Кривцова. Читатели в комментариях в шутку подметили, что нарушено правило о нахождении не более 10 человек в одном месте.

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов забрал рулон бумаги у ведущего программы «Орел и решка» Андрея Беднякова, чтобы использовать по назначению.

Хавбек «горняков» Тайсон поддержал идею карантина, выложив фото с подписью «Я остаюсь дома».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ya ostayus' doma!.. Eu Fico Em Casa 🏠🧉🙏🙌😁!.

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

А хорватский ассистент коуча «Шахтера» Дарио Срна разработал целую тактику борьбы против коронавируса: «Помой руки! Оставайся дома! Помогать друг другу! Дисциплина!»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности