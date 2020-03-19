Александр АЛИЕВ: «Я в это не верю. Думаю, что коронавирус – это фейк»

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев в сторис соцсети Instagram рассказал о своей прогулке по Киеву и своем отношении к коронавирусу:

«Ну что, прошелся я по Оболони, машин уйма. В метро спускался, все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Что скажете по коронавирусу? Если честно, я в это не верю. Жалко, что все позакрывали, но ничего, прорвемся.

Прогулялся по улице. Что я могу сказать: народу уйма, детишек очень много. Погода хорошая. Так что я думаю, что это все фейки. Для кого нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк».