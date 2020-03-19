Александр АЛИЕВ: «Я в это не верю. Думаю, что коронавирус – это фейк»

Экс-футболист «Динамо»​​​​​​​ прогулялся по Киеву и сделал свои выводы

  • 19.03.2020 00:56
  • 629 просмотров
  • 6 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Я в это не верю. Думаю, что коронавирус – это фейк»
© Instagram. Александр Алиев

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев в сторис соцсети Instagram рассказал о своей прогулке по Киеву и своем отношении к коронавирусу:

«Ну что, прошелся я по Оболони, машин уйма. В метро спускался, все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Что скажете по коронавирусу? Если честно, я в это не верю. Жалко, что все позакрывали, но ничего, прорвемся.

Прогулялся по улице. Что я могу сказать: народу уйма, детишек очень много. Погода хорошая. Так что я думаю, что это все фейки. Для кого нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк».

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Carnival Row
    online
      Carnival Row, 19.03.2020 01:46
    0
    Я думаю, Александр Алиев это фейк. Все пишут экс-футболист киевского "Динамо", но если честно, я в это не верю. Фотографии, видеозаписи, статистика, очевидцы - это все фейки.
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 19.03.2020 01:40
    0
    Вы думаете у меня есть мозги, что бы думать и рот чтобы говорить правильные мысли — а зря, ето всё фейк! и рот мне нужен чтобы жевать.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 19.03.2020 01:36
    +1
    Шурик ты довбьоиоп
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 19.03.2020 01:11
    +2
    Хотів якось емоційно негативно відреагувати на цю його маячню,але просто не підібрав слів..Інтелект на рівні приматів - більше додати нічого..
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 19.03.2020 01:08
    -1
    Саша а правда что Вы с Артёмом Милевским ?Что я могу сказать: народу уйма, детей, детишек очень много. Погода хорошая. Но я думаю, что это все фейк».
    Ссылка
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 19.03.2020 01:06
    +2
    вищий розум
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 19.03.2020 01:11
    +2
    Хотів якось емоційно негативно відреагувати на цю його маячню,але просто не підібрав слів..Інтелект на рівні приматів - більше додати нічого..
    Ссылка
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 19.03.2020 01:06
    +2
    вищий розум
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 19.03.2020 01:36
    +1
    Шурик ты довбьоиоп
    Ссылка
    Carnival Row
    online
      Carnival Row, 19.03.2020 01:46
    0
    Я думаю, Александр Алиев это фейк. Все пишут экс-футболист киевского "Динамо", но если честно, я в это не верю. Фотографии, видеозаписи, статистика, очевидцы - это все фейки.
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 19.03.2020 01:40
    0
    Вы думаете у меня есть мозги, что бы думать и рот чтобы говорить правильные мысли — а зря, ето всё фейк! и рот мне нужен чтобы жевать.
    Ссылка
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