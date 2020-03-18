Евро-2020 перенесено на 2021-й год, все чемпионаты в Украине приостановлены

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17-е марта.

1. Ключевое заседание УЕФА. Евро-2020 переносится на лето 2021 года. Еврокубки текущего сезона планируют доиграть в июне 2020 года.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Все футбольные соревнования в Украине приостановлены. Решение исполкома УАФ вступает в силу с 18 марта.

3. Финал Лиги чемпионов состоится 27 июня. Финал Лиги Европы планируют провести 24 июня.

4. Дисквалифицированный Беседин не пропустит Евро-2021. Срок годичной дисквалификации нападающего завершится в декабре 2020 года.

5. Что решит Андрей? Контракт Шевченко с украинской ассоциацией истекает летом. Паоло Мальдини хочет видеть украинца коучем «Милана» уже с июля 2020 года.

6. ВИДЕО. 14-летний украинец Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру. В финале киевлянин победил 53-летнего Даррена Моргана из Уэльса.

7. Лунин попал под серьезный карантин. В Овьедо ввели жесткие меры. Игрокам клуба запрещено посещать места общего пользования и покидать город.

8. У Кевина Дюрэнта обнаружен коронавирус. Звездный форвард «Бруклина» подхватил болезнь.

9. Крутое пике Суперорла Тайво: от Марселя – до Милана, от Динамо – до обмана. Он был успешен в «Марселе», неудачлив в «Милане» и почему-то не остался в «Динамо»…

10. Мейвезер и еще 5 боксеров, которые ушли на пенсию непобежденными. Легенды, которые не просто ушли с нолем в графе поражений, а и запомнились миллионам фанатов.