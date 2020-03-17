Что решит Андрей? Контракт Шевченко с украинской ассоциацией истекает летом

Паоло Мальдини хочет видеть украинца коучем «Милана» уже с июля 2020 года

  • 17.03.2020 16:03
  • 739 просмотров
  • 2 комментария
Что решит Андрей? Контракт Шевченко с украинской ассоциацией истекает летом
© УАФ. Андрей Шевченко

Контракт главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) истекает летом 2020 года.

Планировалось, что Андрей будет возглавлять сборную на Евро-2020, и дальнейшее решение будет приниматься по его итогам.

Слухи активно сватали Шевченко в итальянский клуб «Милан», который лихорадит уже несколько лет. Источники сообщали, что боссы россонери в лице Паоло Мальдини хотят видеть украинца коучем итальянского клуба уже с июля 2020 года.

В связи с переносом Евро-2020 на один год, у Андрея Шевченко возникает дилемма: продлить контракт с УАФ еще на год и провести Евро-2021 у руля национальной команды, или же дождаться окончания контракта летом 2020 года и перейти на работу в клубном футболе.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2020 16:10
    +1
    Трудный выбор для Шевченко,скорее всего останется в сборной Украины
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2020 16:06
    0
    50/50
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2020 16:10
    +1
    Трудный выбор для Шевченко,скорее всего останется в сборной Украины
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2020 16:06
    0
    50/50
    Ссылка
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