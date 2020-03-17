Что решит Андрей? Контракт Шевченко с украинской ассоциацией истекает летом

Контракт главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) истекает летом 2020 года.

Планировалось, что Андрей будет возглавлять сборную на Евро-2020, и дальнейшее решение будет приниматься по его итогам.

Слухи активно сватали Шевченко в итальянский клуб «Милан», который лихорадит уже несколько лет. Источники сообщали, что боссы россонери в лице Паоло Мальдини хотят видеть украинца коучем итальянского клуба уже с июля 2020 года.

В связи с переносом Евро-2020 на один год, у Андрея Шевченко возникает дилемма: продлить контракт с УАФ еще на год и провести Евро-2021 у руля национальной команды, или же дождаться окончания контракта летом 2020 года и перейти на работу в клубном футболе.