Крутое пике Суперорла Тайво: от Марселя – до Милана, от Динамо – до обмана

Сегодня, когда на левом фланге «Динамо» прочно обосновался молодой Виталий Миколенко, многие уже забыли те времена, когда с уходом из профессионального футбола Андрея Несмачного в стане «бело-синих» не оказалось постоянного «хозяина бровки». За несколько лет через «Динамо» прошло много качественных и не очень исполнителей. У кого-то не получилось заиграть по объективным причинам, у кого-то – по субъективным, но сегодня мы вспомним о легионере, который переходил в «Динамо» не откуда-то, а из «Милана» - Тайе Тайво.

Его футбольная карьера – настоящий мастер-класс по американским горкам. Сперва в ней следовал продолжительный и абсолютно восхищающий подъем, а затем последовал стремительный спуск, за которым настала очередь лишь для одного чувства – пустоты…

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Тайе Тайво появился на свет в апреле 1985 года в одном из крупнейших городов Нигерии Лагосе. Как и многие африканские мальчишки, чье детство не изобиловало материальным достатком и чрезмерными возможностями проявить себя, Тайво в раннем возрасте начал заниматься футболом. Поначалу – с друзьями во дворах, затем – в команде «Габрос Интернешнл», а в 2004-м Тайе оказался в рядах «Лоби Старз», который пятью годами ранее впервые в истории выиграл чемпионат Нигерии.

Всего года в «Лоби Старз» Тайво оказалось достаточно, чтобы покинуть Африку и воплотить мечту миллиона тамошних мальчишек – перейти в клуб из Европы. Более того, Тайе подписал контракт не с какой-то заштатной командочкой, а с представителем чемпионата топ-5 – «Марселем». «Провансальцы» инвестировали в трансфер молодого нигерийца около 200 тысяч евро, заприметив его не только по неплохим выступлениям за «Лоби Старз» (28 матчей, 7 голов), но и по играм за юношеские команды Нигерии. Скауты «Марселя» после того, как стало известно, что клуб ради возвращения в «Баварию» покидает Бишенте Лизаразю, сразу же порекомендовали на его позицию молодого и перспективного Тайво.

Уже в марте 2005 года Тайе Тайво дебютировал за первую команду «Марселя» в чемпионате Франции, выйдя в стартовом составе на матч против «Ланса» (2:1). Проведя на поле 61 минуту, молодой бек уступил место японцу Кодзи Накате, впоследствии проведя еще три матча в том розыгрыше Лиги 1. Тогда еще мало кто догадывался, что через несколько месяцев Тайво буквально ворвется в основу «провансальцев», став на долгие годы одним из ключевых игроков команды.

Летом 2005 года в Нидерландах состоялся молодежный чемпионат мира по футболу, куда Тайе Тайво отправился в составе сборной Нигерии U-20. На групповой стадии молодые «Суперорлы» попали в группу с Бразилией, Южной Кореей и Швейцарией, финишировав в этом квартете вторыми после южноамериканцев. К слову, на том же первенстве довольно неплохо себя проявляла и сборная Украины U-20, в рядах которой феерил Александр Алиев, отличившийся в трех матчах группового раунда 5 забитыми мячами. В итоге Нигерия и Украина сошлись в очной дуэли уже в рамках 1/8 финала. Победа со счетом 1:0 досталась африканцам, а автором единственного мяча стал именно Тайе Тайво. После этого нигерийцы последовательно устранили со своего пути в финал сперва Нидерланды (10:9 – в серии пенальти, Тайво свою попытку реализовал успешно), а затем Марокко – 3:0 с голом Тайво на 34-й минуте. В решающем матче нигерийцы уступили Аргентине, в рядах которой феерил молодой гений Лионель Месси, ставший в итоге не только лучшим бомбардиром турнира, но и признанный лучшим его игроком. Что касается Тайво, то он был оценен многими специалистами, как футболист с солидным потенциалом, но для всех желающих его заполучить, увы, договариваться уже приходилось не с «Лоби Старз», а с «Марселем», где на Тайе были уже свои планы.

Неудивительно, что за следующие шесть лет Тайво провел за «Марсель» под три сотни поединков, став в 2010 году чемпионом Франции в команде, которую возглавлял Дидье Дешам. Интересно, что в 2011 году после завоевания Кубка французской лиги и победы 1:0 над «Монпелье», Тайво, забивший в финале единственный мяч, «отличился» песнопениями с фанатами «провансальцев», которые содержали оскорбления в адрес принципиального оппонента этого клуба – «Пари Сен-Жермен». В итоге большого скандала, к счастью для «Марселя», удалось избежать, но один из последних матчей сезона Тайво вынужден был пропустить из-за дисквалификации.

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Летом 2011 года у Тайво заканчивался контракт с «Марселем», и нигериец был не против остаться во Франции. Однако заминкой и раздумьями руководства «провансальцев» воспользовался «Милан», который быстро согласовал с Тайе условия личного контракта, подписав трехлетнее трудовое соглашение. В стане «россонери» Тайво лично хотел видеть тогдашний наставник команды Массимилиано Аллегри, который в премьерном своем сезоне вернул миланцам титул чемпиона Италии.

Увы, проявить и зарекомендовать себя в Италии, так как это удавалось ему во Франции, Тайво не смог. От мощного и эффективного защитника, каким он был в «Марселе», не осталось и следов. В «Милане» Тайе очень часто выглядел откровенно неуклюже, допустив ряд фатальных для команды ошибок. Неудивительно, что Аллегри больше доверял Джанлуке Дзамбротте и Луке Антонини, чем нигерийцу. За «Милан» Тайво провел лишь 8 матчей, окончательно растеряв уверенность в своих силах, а вместе с тем и перестав получать вызовы в национальную сборную Нигерии.

Было очевидным, что Тайво нужно экстренно что-то менять. Продать футболиста без игровой практики не так и просто, а потому «Милан» в январе 2012 года согласился отправить нигерийца в аренду в «Куинз Парк Рейнджерс». Там Тайво отыграл 15 матчей в Премьер-лиге и даже отличился одним забитым мячом, внеся свой вклад в сохранение «обручами» прописки в элите на следующий сезон. Однако, вопреки ожиданиям самого Тайво, летом «Куинз Парк Рейнджерс» не пожелал выкупить контракт защитника у «Милана», а потому тот был вынужден вернуться в Италию.

Перспектив заиграть в первой команде «россонери» у Тайво за время отсутствия не прибавилось. «Милан» несколько месяцев пытался найти интересный вариант для продажи нигерийца, но это у него не вышло. В итоге наиболее выгодным оказалось предложение от киевского «Динамо» об аренде Тайво на полгода с опцией выкупа. «Бело-синих» тогда возглавлял Юрий Семин, но россиянин после приезда Тайе был довольно скоро уволен, а на его место пришел Олег Блохин. Произошедшая тренерская рокировка, как ни странно, положительно повлияла на развитие карьеры Тайво в Киеве. Нигериец постепенно завоевал место в первой команде, и хотя не обходился без серьезных ошибок, как и в «Милане», но в целом его действия тренерский штаб и партнеры оценивали положительно.

«Видно, что Тайе Тайво прибавляет. Олег Блохин говорит ему закрывать всю бровку. Так сказать, прививает старый динамовский стиль. К счастью, Тайво удается выполнять, что от него требуется и быть эффективным», - отзывался об игре партнера по команде центральный защитник «Динамо» тех времен Тарас Михалик.

Несмотря на 31 матч во всех турнирах того сезона за «Динамо», летом киевляне не пожелали выкупать контракт Тайво у «Милана». О причинах такого решения в прессу так и не проникло ничего, кроме единственной фразы агента футболиста, понимать которую можно как-угодно: «И клуб, и мой клиент хотят рассмотреть другие варианты, поэтому их дороги расходятся».

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В июле 2013 года Тайе Тайво покинул «Милан» уже насовсем. Он на правах свободного агента заключил контракт с турецким «Бурсаспором». В этой команде, казалось бы, Тайе наконец-то начинает приближаться к тому качеству игры, которое демонстрировал несколько лет назад, но в апреле 2015 года клуб и футболист договорились о расторжении контракта. Официально о причинах не сообщалось, но ходили слухи, что «Бурсаспор» задолжал Тайво деньги по зарплате, по причине чего африканец пожелал оставить клуб.

После этого говорить о возвращении Тайво на серьезный уровень уже не приходилось. В августе 2015 года он перешел в ХИК, представляющий Хельсинки, а спустя полтора года принял предложение «Лозанны». Впрочем, в Швейцарии нигериец не задержался и спустя полгода подался в Швецию, где вновь-таки лишь полгода поиграл за «Эскильстуну». Скитания Тайво продолжились, когда в марте 2018 года он перешел в финскую команду «Рованиемен Паллосеура», где и играл до конца 2019-го.

Получив статус свободного агента, в конце минувшего года Тайе Тайво вновь озаботился поисками новой команды. Его привлекло предложение клуба итальянской Серии D «Сереньо», с которым устно футболист согласовал все детали перехода. Казалось бы, Тайво получит шанс вернуться в Италию, пусть и для выступлений далеко не на топ-уровне, но и этого в итоге не произошло. Спустя несколько недель нигериец выступил в прессе, обвинив руководство «Сереньо» в обмане. По словам Тайво, руководители итальянского клуба повели себя неуважительно и непорядочно, что помешало ему более детально рассмотреть другие возможности продолжения карьеры.

После той истории прошло уже практически два месяца, но Тайе Тайво по-прежнему остается без клуба. Весь январь он так и просидел без работы, периодически выходя на связь с различными представителями прессы. В частности, в общении с нигерийскими СМИ Тайе сказал, что потерял место в составе сборной Нигерии не из-за череды неудачных игр за «Милан» и последовавшего далеко не выдающегося продолжения карьеры, а якобы из-за нежелания «делать подарки тренерам команды». Так ли это на самом деле – уже не столь важно, ведь в свои 34 года Тайе Тайво уже может и не выйти больше на поле в качестве профессионального футболиста. Даже крутое пике в его карьере, которое однозначно затянулось, по-видимому, уже подходит к концу. Времена, когда Тайе Тайво всерьез называли одним из наиболее одаренных левых защитников планеты – в прошлом. Наступило время новых звезд, а нигерийцу только и остается, что садиться за мемуары и заставлять публику вспоминать о себе громкими заявлениями, правдивость которых, возможно, имеет где-то такую же цену, как слова президента «Сереньо» при договоренности с Тайво…

Алексей СЛИВЧЕНКО