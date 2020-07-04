ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо трудоустроился на Кипре

Бывший левый защитник «Динамо» и сборной Нигерии Тайе Тайво подписал контракт с кипрским клубом «Докса».

Известно, что в новой команде 35-летний ветеран будет выступать под 33-м игровым номером. О сроках трудового соглашения не сообщается.

В «Доксу» Тайво перешел на правах свободного агента, в статусе которого был с начала нынешнего года после ухода из финского клуба «Рованиемен Паллосеура».

За «Динамо» Тайво выступал в сезоне-2012/13, когда киевляне арендовали футболиста у «Милана».

Ранее сообщалось, что «Докса» близка к подписанию еще одного экс-футболиста «Динамо» Александара Пантича.

Читайте также - Крутое пике Суперорла Тайво: от Марселя – до Милана, от Динамо – до обмана