ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо трудоустроился на Кипре

Тайе Тайво будет выступать за тамошний клуб «Докса»

  • 04.07.2020 10:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо трудоустроился на Кипре
© ФК Докса. Тайе Тайво

Бывший левый защитник «Динамо» и сборной Нигерии Тайе Тайво подписал контракт с кипрским клубом «Докса».

Известно, что в новой команде 35-летний ветеран будет выступать под 33-м игровым номером. О сроках трудового соглашения не сообщается.

В «Доксу» Тайво перешел на правах свободного агента, в статусе которого был с начала нынешнего года после ухода из финского клуба «Рованиемен Паллосеура».

За «Динамо» Тайво выступал в сезоне-2012/13, когда киевляне арендовали футболиста у «Милана».

Ранее сообщалось, что «Докса» близка к подписанию еще одного экс-футболиста «Динамо» Александара Пантича.

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