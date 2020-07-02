2,5 года без футбола: экс-бек Динамо близок к переходу в клуб из Кипра

Александар Пантич в последний раз выходил на поле в декабре 2017 года

  • 02.07.2020 10:42
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2,5 года без футбола: экс-бек Динамо близок к переходу в клуб из Кипра
© Twitter. Александар Пантич

Сербский центральный защитник Александар Пантич, последним клубом которого было киевское «Динамо», близок к тому, чтобы попытаться реанимировать карьеру в кипрском клубе «Докса».

Портал Meridian Sport сообщает, что 28-летний Пантич, пребывающий с сентября минувшего года в статусе свободного агента, практически согласовал все детали перехода в клуб, выступающий в чемпионате Кипра.

Примечательно, что в последний раз Пантич выходил на поле в официальном матче более 2,5 лет назад – это произошло 10 декабря 2017 года, когда «Динамо» на выезде не смогло переиграть «Александрию» (0:0) в рамках розыгрыша украинской Премьер-лиги.

Всего на контракте в «Динамо» Пантич провел два года с периодом полугодичной аренды в «Кадисе».

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