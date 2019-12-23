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Бывший защитник Динамо пожаловался на обман со стороны клуба из Италии

Тайе Тайво считает, что с ним поступили крайне неуважительно

  • 23.12.2019 10:21
  • 3041 просмотр
  • 1 комментарий
Бывший защитник Динамо пожаловался на обман со стороны клуба из Италии
© Twitter. Тайе Тайво

Нигерийский защитник Тайе Тайво, известный в Украине по выступлениям за «Динамо», пожаловался на то, что руководство клуба итальянской Серии D «Сереньо» не выполнило собственных обещаний перед ним.

«Сереньо» неуважительно отнесся ко мне. Они не ведут себя так, как делают серьезные люди. Я очень хорошо готов физически, и хочу акцентировать внимание на этом. Каждый день я ездил на тренировки «Сереньо» из Швейцарии, где я живу в настоящий момент. На всех занятиях ко мне не было вопросов и не возникало ни малейших проблем. На самом деле, я уже хорошо влился в коллектив, смеялся и шутил с ребятами».

«Две недели назад президент «Сереньо» предложил мне важный контракт плюс автомобиль для моих поездок на работу. С тех пор я регулярно тренировался и попал в число игроков первой команды, хотя и не мог выйти на поле до открытия окна международных переходов».

«Однако вчера президент попросил меня вернуть машину, а сегодня через WhatsApp я обнаружил, что больше не являюсь членом команды. Называть это неуважительным поведением – слишком просто, они просто посмеялись надо мной. Я серьезный человек и футболист, я не люблю тратить время просто так. Они были заинтересованы во мне, иначе бы я мог оценивать другие варианты. Я очень хотел вернуться в Италию. К сожалению, будучи гражданином страны, не входящей в ЕС, я мог перейти только в клуб из Серии D, поэтому решил принять все экономические аспекты предлагаемой сделки», - рассказал Тайво.

Напомним, ранее сообщалось, что Тайе Тайво согласовал детали личного контракта с «Сереньо» и должен был официально стать игроком этой команды с 1 января 2020 года, после истечения соглашения с финским клубом «Рованиемен Паллосеура».

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 23.12.2019 11:25
    0
    ...Вернись в ДК... Сурок тобі машину дасть!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 23.12.2019 11:25
    0
    ...Вернись в ДК... Сурок тобі машину дасть!
    Ссылка
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