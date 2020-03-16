Бой Ломаченко могут перенести, Заря победила Шахтер, ничья Динамо и Десны

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15-е марта.

1. Чудо-гол Михайличенко принес Заре победу над Шахтером. Луганчане в Запорожье нанесли поражение лидеру чемпионата.

2. Десна отобрала победу у Динамо на НСК Олимпийский. Киевляне не смогли вернуть себе второе место турнирной таблицы.

3. Олимпик и Ворскла сыграли вничью в Киеве. Оба мяча в этом матче были забиты в первом тайме.

4. Бой Ломаченко – Лопес может быть перенесен из-за коронавируса. Объединительный поединок может быть отложен на более позднее время.

5. Семь лет доминирования и королевское завершение карьеры. Фуркад – гений. Денис Шаховец – о блестящей карьере Мартена Фуркада.

6. Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ. Sport.ua собрал самые важные события тура в статистическом разрезе.

7. Взятка в допинговом деле. Британский фермер может погубить карьеру Фьюри. Мартин Керфут утверждает, что получил 25 тысяч фунтов за ложные показания от команды Тайсона.

8. Мотор: сезон несбывшихся надежд. Обозреватель Sport.ua подводит итоги выступлений «Мотора» на евроарене в текущем сезоне.

9. Прощание Фуркада и Макаряйнен, эвакуация Санитры и ляп Лесникова. Денис Шаховец выделяет самые интересные события заключительного этапа Кубка мира.

10. УХЛ. Днепр уничтожил Динамо и вышел в полуфинал плей-офф. Второй матч закончился со счетом 12:0.