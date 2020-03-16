Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ

«Заря», одержавшая 3-ю подряд победу на своем поле (мячи 4-0), прерывает 5-матчевую проигрышную и 6-матчевую безвыигрышную серии во встречах с «Шахтером».

Луганчане обходятся без ничьих 13 игр кряду (+10-3).

Завершаются две голевые серии «Шахтера» в поединках с «Зарей»: общая - из 16 матчей и гостевая - из 20. Последний раз оранжево-черные не забивали черно-бело-красным 21 сентября 2014 года - 0:1 дома. А единственный до сего времени раз в гостях - 6 сентября 1992-го - 0:1.

На 263-й минуте первый мяч в премьер-лиге пропускает 18-летний голкипер горняков Анатолий Трубин.

«Динамо» прерывает свою общую безничейную серию из 10 игр (+7-3), а «Десна» - рекордную гостевую из 14 (+8-6). Последнюю мировую киевляне подписали 27 октября 2019-го - 1:1 дома с «Карпатами», а черниговцы на выезде - 23 апреля того же года - 3:3 с «Ворсклой».

Динамовцы забивают в родных стенах 16 матчей подряд.

250-й поединок в карьере проводит Александр Караваев (ЧУ - 168, КУ - 25, СК - 1, ЕК - 31, СУ - 25).

Назарий Русин, забивший 15-й мяч в карьере (ЧУ - 11, КУ - 1, ЕК - 3), становится автором 1000-го домашнего гола «Динамо» в украинских чемпионатах.

Личный антирекорд устанавливает «Десна», пропустившая в 5-й кряду игре на чужих полях.

Владимир Шаран празднует 60-ю тренерскую викторию в чемпионатах Украины.

«Александрия» обновляет два личных рекорда, продлив безничейную домашнюю серию до 17 игр (+9-8), а голевую в родных стенах - до 9.

Александрийцы реализовывают 6-й пенальти подряд. При этом Василий Грицук становится автором 30-го гола черно-желто-зеленых с «точки».

«Колос» терпит 3-е поражение кряду на чужих полях (мячи 5-10).

Общая безничейная серия ковалевцев достигает 15 матчей (+5-10), а гостевая - 10 (+2-8).

Подопечные Руслана Костышина пропускают на выезде 10 игр подряд.

«Днепр-1» одерживает 3-ю победу кряду на своем поле (мячи 8-1), а «Мариуполь» терпит 3-е поражение подряд в гостях (мячи 0-9).

Безничейная домашняя серия днепрян достигает 12 матчей (+7-5).

«Днепр-1» реализовывает 5-й пенальти кряду.

Команды Александра Бабича терпят 80-е фиаско во всех официальных турнирах (ЧУ - 72, КУ - 5, ЕК - 3).

«Львов» и «Карпаты» подписывают 3-ю мировую подряд, как в общем, так и на поле сине-золотых.

Подопечные Егише Меликяна устанавливают два личных домашних рекорда, продлив ничейную серию до 3-х игр, а беспроигрышную - до 4-х (+1=3).

В львовском дерби 6-й раз в истории украинских чемпионатов обе команды не реализовывают пенальти.

Голкиперы «Львова» выигрывают 10-ю пенальтийскую дуэль из 20.

Богдан Сарнавский становится 7-м вратарем, сумевшим парировать 3 одиннадцатиметровых подряд.

«Карпаты» продлевают свою «рекордную» общую безвыигрышную серию до 16 матчей (=6-10), а гостевую - до 10 (=5-5).

Зелено-белые становятся первой командой, пропустившей 700 мячей в гостях и заработавшей 90 красных карточек в УПЛ.

Количество игроков, задействованных «Карпатами» в этом сезоне, достигает 40.

И «Олимпик», и «Ворскла», прерывают собственные «рекордные» проигрышные серии. Дончане - 7-матчевую общую и 4-матчевую домашнюю, а полтавчане - 9-матчевую гостевую.

Сине-голубые забивают бело-зеленым во всех 8 встречах на своем поле.

«Ворскла» завершает два безничейных сериала: общий и гостевой, которые составили по 12 игр. Последнюю мировую полтавчане подписали 5 октября 2019-го - 1:1 дома с «Мариуполем», а на выезде - 5 мая того же года - 1:1 с… «Олимпиком».

Подопечные Юрия Максимова не знают побед в гостях 10 матчей подряд (=1-9) и столько же кряду встреч на чужих полях пропускают.

«Ворскла» прерывает свою результативную пенальтийскую серию из 9 точных ударов с «точки». Последний раз бело-зеленые не забивали с одиннадцатиметровой отметки 24 февраля 2019 года в домашнем поединке с «Карпатами», когда маху дал бразильский легионер - Николас Карека.

Владислав Кулач забивает «Олимпику» больше, чем кому-либо. Четырежды он поражал ворота «олимпийцев» в премьер-лиге и один раз - в Кубке Украины.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Артем Ситало («Александрия»), 50-й - Антон Братков («Львов»), Максим Имереков («Десна») и Антон Кичак («Олимпик»), 1-й - Станислав Сорокин («Колос») и Алексей Сыч («Карпаты»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Владимир Танчик («Карпаты»), ранее защищавший цвета «Севастополя», «Олимпика» и «Черноморца».

15-й мяч в премьер-лиге забивают Василий Грицук и Кирилл Ковалец, 10-й - Дмитрий Гречишкин, 5-й - Денис Баланюк, 1-й - Станислав Сорокин (в 1-й игре), Матеус Яковелли (в 4-й) и Максим Задерака (в 89-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Денис Баланюк («Олимпик») и Алексей Хобленко («Днепр-1».

В 4-м матче подряд не уходит с поля без гола Александр Филиппов.

8-й одиннадцатиметровый из 8 реализовывает Василий Грицук, 2-й из 2-х - Алексей Хобленко.

8-ю пенальтийскую дуэль из 13 выигрывает Богдан Сарнавский, 3-ю из 8 - Артем Кичак, 2-ю из 3-х - Олег Кудрик.

2-ю красную карточку в карьере получает Геннадий Пасич.

70-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем сезоне Максим Максименко («Колос»), 50-й - Сергей Старенький («Десна»).

120-й матч в элитном дивизионе проводит харьковский арбитр Анатолий Абдула.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ