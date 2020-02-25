Поражение Свитолиной, победа Ястремской, Ливерпуль обыграл Вест Хэм

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24-е февраля.

1. Доха. Свитолина потерпела третье поражение подряд. Украинская теннисистка продолжает находиться в поисках своей лучшей игры.

2. Доха. Ястремская в первом круге одолела бельгийку Флипкенс. Украинка одержала победу в двух сетах.

3. Ливерпуль в ярком матче переиграл Вест Хэм и продлил невероятную серию. Лидер чемпионата идет без поражений в АПЛ

4. Бронза украинок в эстафете, рекорд Ройселанд, Логинов снова оскандалился. Денис Шаховец выделяет самые интересные события чемпионата мира-2020.

5. Со Стаховским и Марченко. Состав сборной Украины на Кубок Дэвиса. Украинцы сыграют с Китайским Тайбэем.

6. Дебют ВАР, спасения Динамо и Шахтера, школьники на трибунах, шедевр Марлоса. Самые интересные события 19-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

7. Символическая сборная 19-го тура УПЛ. Лучшие игроки минувшего тура по версии Sport.ua.

8. Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ. Sport.ua собрал самые важные события тура в статистическом разрезе.

9. НБА. Михайлюк набрал 5 очков, Детройт уступил Портленду. «Пистонс» потерпели пятое поражение подряд.

10. Лига чемпионов. Сенсационный Порту в плей-офф, важная победа Загреба. В группах А и В осталось определить одного участника плей-офф.