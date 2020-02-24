Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ

Главный цифры и факты минувшего тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» выигрывает у «Десны» во всех 4-х очных встречах в чемпионатах Украины (мячи 5-0), причем в трех последних с одним и тем же счетом - 1:0.

Горняки празднуют в общем 3-ю викторию подряд (мячи 6-1), а на своем поле - 4-ю (мячи 9-1).

Общая беспроигрышная серия подопечных Луиша Каштру достигает 48 игр (+41=7), а домашняя - 29 (+24=5).

Оранжево-черные проводят 246-й сухой матч в родных стенах, повторяя рекорд лиги, принадлежащий «Динамо».

300-й официальный поединок за «Шахтер» проводит Тарас Степаненко (ЧУ - 196, КУ - 31, СК - 9, ЕК - 64), ставший 10-м игроком дончан, достигшим этого рубежа за годы независимости.



ФК Шахтер

Марлос, 3-й раз поразивший ворота «Десны», забивает 65-й мяч за горняков (ЧУ - 51, КУ - 4, СК - 1, ЕК - 9).

«Десна» обновляет личный рекорд, обходясь без мировых в гостях 13 игр кряду (+7-6).

Подопечные Александра Рябоконя проводят 20-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Динамо» берет верх над «Ворсклой» в общем 7-й раз подряд (мячи 12-2), а на своем поле - 4-й (мячи 9-2).

Голевая домашняя серия киевлян достигает 14 игр.

Виталий Буяльский, 3-й раз расписавшийся в воротах полтавчан, забивает 30-й мяч в карьере (ЧУ - 19, СК - 1, ЕК - 10).

«Ворскла» терпит 8-е кряду поражение на чужих полях (мячи 2-20), устанавливая новый личный антирекорд.

Бело-зеленые обходятся без ничьих на выезде 11 матчей подряд (+2-9).

Руслан Степанюк прерывает две безголевые серии полтавчан: во встречах с «Динамо» на 544-й минуте и «рекордную» гостевую - на 651-й.

«Заря» 10-й раз побеждает «Мариуполь» в чемпионатах Украины.

Мариупольцы становятся 7-м клубом, потерпевшим 90 поражений на своем поле.

«Александрия» терпит 70-е поражение во всех турнирах при Владимире Шаране (ЧУ - 56, КУ - 8, ЕК - 6).

Александрийцы прерывают свою домашнюю победную серию из 6 матчей, а «Колос» - гостевую проигрышную из 5.

Черно-желто-зеленые обновляют личный рекорд, продлив безничейную серию в родных стенах до 15 игр (+8-7).

Подопечные Руслана Костышина обходятся без мировых 11 встреч подряд (+4-7).

Безвыигрышная серия «Карпат» достигает 12 матчей (=4-8).

Владислав Супряга, 3-й раз поразивший ворота зелено-белых, становится автором 50-го гола команд Дмитрия Михайленко в чемпионатах Украины.



СК Днепр-1

«Олимпик» терпит в общем 4-е поражение подряд (мячи 2-9), а на своем поле - 3-е (мячи 2-6).

Сине-голубые проводят 60-й безголевой поединок в УПЛ.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Вадим Сапай («Ворскла»), 150-й - Дмитрий Хомченовский («Заря»), 50-й - Денис Фаворов («Десна»), 1-й - Жоэль Бопезю («Львов»), Владислав Емец, Евгений Ефремов (оба - «Колос»), Андрей Кулаков («Мариуполь»), Михайло Перович, Лавре Цвек (оба - «Заря»), Остап Притула («Карпаты»), Давид Пуцлин («Ворскла»), Йоонас Тамм («Десна»), Даниєль Романовский и Тимур Чогадзе (оба - «Олимпик»).

В 7-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Андрей Богданов, в 6-м - Кирилл Петров (оба - «Колос»), в 5-м - Владимир Адамюк («Днепр-1») и Руслан Степанюк («Ворскла»), в 4-м - Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий (оба - «Десна») и Герман Пеньков («Львов»), в 3-м - Егор Клименчук («Львов»), Никита Кравченко («Олимпик») и Геннадий Пасич («Карпаты»), во 2-м - Леван Арвеладзе, Алексей Гуцуляк (оба - «Десна»), Андро Гиоргадзе, Матар Дией (оба - «Карпаты»), Франсиско Ди Франко («Днепр-1»), Орест Лебеденко и Дмитрий Литвин (оба - «Олимпик»).

60-й мяч в премьер-лиге забивает Марлос, 5-й - Евгений Смирный, 1-й - Михайло Перович (в 1-й игре) и Ярослав Богунов (в 15-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Матар Дией («Карпаты») и Руслан Степанюк («Ворскла»).

1-й дубль в УПЛ делает Евгений Смирный (в 17-м матче).

Марлос становится автором 150-го гола хозяев в сезоне-2019/20.

1-ю красную карточку в карьере получает Владимир Дубинчак (в 44-й игре).

60-й «горчичник» зарабатывают для своих команд в этом сезоне Виталий Вернидуб («Заря») и Эдин Шехич («Ворскла»), 50-й - Павел Полегенько («Мариуполь»).

90-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Днепра Виталий Романов, 10-й - Юрий Иванов из Макеевки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ