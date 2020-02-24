Со Стаховским и Марченко. Состав сборной Украины на Кубок Дэвиса

6-7 марта в Запорожье в Дворце спорта «Юность» сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя.
Стал известен состав сборной Украины на матч.
В него вошли: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов, Виталий Сачко.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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