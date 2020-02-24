Доха. Ястремская в первом круге одолела бельгийку Флипкенс

Украинка одержала победу в двух сетах

  • 24.02.2020 19:22
  • 949 просмотров
  • 3 комментария
Доха. Ястремская в первом круге одолела бельгийку Флипкенс
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжает борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.
 
В матче первого круга украинка обыграла третью ракетку Бельгии Кирстен Флипкенс (№78 WTA).
 
Доха. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 6:4
 
В следующем круге Ястремская сыграет против шестой сеяной Софии Кенин из США (№5 WTA).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 24.02.2020 19:27
    +2
    Реванш за пары взят)
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 24.02.2020 19:27
    +3
    А вот кто молодец, от души поздравляю!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.02.2020 19:24
    +2
    Молодец,но против Кенин будет тяжело,хотя шансы на победу довольно хорошие
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 24.02.2020 19:27
    +3
    А вот кто молодец, от души поздравляю!!!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 24.02.2020 19:27
    +2
    Реванш за пары взят)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.02.2020 19:24
    +2
    Молодец,но против Кенин будет тяжело,хотя шансы на победу довольно хорошие
    Ссылка
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