Доха. Ястремская в первом круге одолела бельгийку Флипкенс

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжает борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.
В матче первого круга украинка обыграла третью ракетку Бельгии Кирстен Флипкенс (№78 WTA).
Доха. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 6:4
В следующем круге Ястремская сыграет против шестой сеяной Софии Кенин из США (№5 WTA).
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Источник — Sport.ua
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