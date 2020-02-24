Символическая сборная 19-го тура УПЛ

Sport.ua представляет символическую сборную по итогам 19-го тура чемпионата Украины по футболу.

Вратарь:

Евгений Паст («Десна»). На высоком уровне провел поединок с «Шахтером», не раз выручив свою команду после ударов Коноплянки и Тете. Но против шедевра в исполнении Марлоса на 94-й минуте даже Паст был бессилен.

Защитники:

Додо («Шахтер»). Бразильский защитник провел активный и качественный матч, не позволив сопернику создавать моменты со своего фланга. При этом Додо нередко подключался в атаку.

Виталий Вернидуб («Заря»). Уверенно сыграл в поединке с «Мариуполем», чем помог своей команде добыть победу.

Антон Братков («Львов»). В паре с Сергеем Борзенко остановил все атаки «Олимпика», не позволил забить донецкой команде. В итоге, «Львов» победил со счетом 1:0.

Маркиньоc Сиприано («Шахтер»). Маркиньос, конечно, не Исмаили, но свое дело он знает неплохо.

Полузащитники:

Марлос («Шахтер»). Марлос появился на поле только на 62-й минуте поединка с «Десной», но именно его фантастический гол пяткой на последних секундах поединка принес «Шахтеру» победу.

Виталий Буяльский («Динамо»). Не только выполнил огромный объем работы, но и отметился забитым голом в ворота «Ворсклы», открыв счет на 50-й минуте встречи.

Евгений Смирный («Колос»). Отметился дублем в ворота «Александрии», добыв победу своей команде в важном поединке.

Беньямин Вербич («Динамо). Вербич, как всегда, был активен. И именно его активность принесла киевлянкам три очка, когда Беньямин забил в падении на последних секундах встречи.

Нападающие:

Матар Дийе («Карпаты»). В первом же официальном матче за свою новую команду Дийе отметился забитым мячом. «Карпаты» сыграли вничью с «Днепром-1» (1:1). Быть может, «Олимпик» поторопился, отдав футболиста во львовский клуб на правах аренды?

Михайло Перович («Заря»). Сходу доказал, что «Заря» подписала его не зря, забив на 62-й минуте поединка с «Мариуполем». В итоге, «Заря» победила соперника со счетом 2:1.