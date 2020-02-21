Шахтер обыграл Бенфику, Украина стартовала с победы в отборе на Евробаскет

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 20-е февраля.

1. Бенфике и VAR не помог: Шахтер в Харькове вырвал победу у лиссабонцев. Команда Луиша Каштру одержала трудную победу в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

2. Сборная Украины начала отбор на Евробаскет с победы над Австрией. Команда Багатскиса уверенно выиграла гостевой матч.

3. ЧМ-2020 по биатлону. Украина финишировала 10-й в сингл-миксте. Золотые медали выиграли норвежцы.

4. Таблица коэффициентов УЕФА. Победа Шахтера позволила обойти Кипр. Украина входит в топ-10 лучших футбольных стран Европы в рейтинге 2020.

5. ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал бразильца Яковелли и украинца Недолю. Львовский клуб заключил контракты с двумя футболистами.

6. Лига чемпионов. Мотор снова проиграл, но матч ничего уже не решал. Украинская команда уступила польскому «Виве Кельце».

7. Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF в Каире. Украинка обыграла Мелани Клаффнер из Австрии.

8. Рейтинг ФИФА. Украина остается в топ-25. Опубликован обновленный рейтинг сборных от ФИФА.

9. ВИДЕО. Фьюри и Уайлдер подрались на пресс-конференции. Остановить потасовку удалось членам команд боксеров и охране.

10. Каир. Дарья Снигур на отказе обыграла четвертую сеяную. Еще одна украинка вышла в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Египте.