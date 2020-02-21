Шахтер обыграл Бенфику, Украина стартовала с победы в отборе на Евробаскет

Главные новости за 20-е февраля на Sport.ua

  • 21.02.2020 02:00
  • 275 просмотров
  • 0 комментариев
Шахтер обыграл Бенфику, Украина стартовала с победы в отборе на Евробаскет
© ФК Шахтер Донецк

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 20-е февраля.

1. Бенфике и VAR не помог: Шахтер в Харькове вырвал победу у лиссабонцев. Команда Луиша Каштру одержала трудную победу в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

2. Сборная Украины начала отбор на Евробаскет с победы над Австрией. Команда Багатскиса уверенно выиграла гостевой матч.

3. ЧМ-2020 по биатлону. Украина финишировала 10-й в сингл-миксте. Золотые медали выиграли норвежцы.

4. Таблица коэффициентов УЕФА. Победа Шахтера позволила обойти Кипр. Украина входит в топ-10 лучших футбольных стран Европы в рейтинге 2020.

5. ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал бразильца Яковелли и украинца Недолю. Львовский клуб заключил контракты с двумя футболистами.

6. Лига чемпионов. Мотор снова проиграл, но матч ничего уже не решал. Украинская команда уступила польскому «Виве Кельце».

7. Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF в Каире. Украинка обыграла Мелани Клаффнер из Австрии.

8. Рейтинг ФИФА. Украина остается в топ-25. Опубликован обновленный рейтинг сборных от ФИФА.

9. ВИДЕО. Фьюри и Уайлдер подрались на пресс-конференции. Остановить потасовку удалось членам команд боксеров и охране.

10. Каир. Дарья Снигур на отказе обыграла четвертую сеяную. Еще одна украинка вышла в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Египте.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности