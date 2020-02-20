Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF в Каире

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) выиграла еще один поединок на 60-тысячнике ITF в Каире.



Во втором круге 17-летняя украинка в двух сетах одолела Мелани Клаффнер (№521 WTA) из Австрии, которая ранее успешно преодолела сито квалификации.



Каир. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Мелани Клаффнер (Австрия) – 6:1, 6:4



В четвертьфинале Костюк сразится против седьмой сеяной Изабелы Шиниковой из Болгарии или Анастасии Гасановой из России.



Также в одиночном разряде борьбу продолжает Дарья Снигур.

Анастасия Шошина продолжает борьбу только в парном разряде, где она уже в полуфинале.