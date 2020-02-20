Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF в Каире

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) выиграла еще один поединок на 60-тысячнике ITF в Каире.
Во втором круге 17-летняя украинка в двух сетах одолела Мелани Клаффнер (№521 WTA) из Австрии, которая ранее успешно преодолела сито квалификации.
Каир. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Мелани Клаффнер (Австрия) – 6:1, 6:4
В четвертьфинале Костюк сразится против седьмой сеяной Изабелы Шиниковой из Болгарии или Анастасии Гасановой из России.
Также в одиночном разряде борьбу продолжает Дарья Снигур.
Анастасия Шошина продолжает борьбу только в парном разряде, где она уже в полуфинале.
Источник — Sport.ua
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З п'ятого матчбола виграла Марта. Мабуть дуже квапилась закінчити.
З п'ятого матчбола виграла Марта. Мабуть дуже квапилась закінчити.
З п'ятого матчбола виграла Марта. Мабуть дуже квапилась закінчити.
З п'ятого матчбола виграла Марта. Мабуть дуже квапилась закінчити.
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