Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF в Каире

Украинка обыграла Мелани Клаффнер из Австрии

  • 20.02.2020 12:35
  • 640 просмотров
  • 5 комментариев
Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF в Каире
© WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) выиграла еще один поединок на 60-тысячнике ITF в Каире.
 
Во втором круге 17-летняя украинка в двух сетах одолела Мелани Клаффнер (№521 WTA) из Австрии, которая ранее успешно преодолела сито квалификации.
 
Каир. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Мелани Клаффнер (Австрия) – 6:1, 6:4
 
В четвертьфинале Костюк сразится против седьмой сеяной Изабелы Шиниковой из Болгарии или Анастасии Гасановой из России.
 
Также в одиночном разряде борьбу продолжает Дарья Снигур.

Анастасия Шошина продолжает борьбу только в парном разряде, где она уже в полуфинале.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vital
    online
      vital, 20.02.2020 13:15
    0
    А в цей час Рибакіна планує зняти черговий скальп із ТОПа. На цей раз Кароліна Плішкова горить вже 6-7 (1-7 на таї) 0-2 40-40.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 20.02.2020 13:08
    0
    Марту з перемогою! Сьогодні перемагати було потрібно за любу ціну, бо вболівальники взагалі не зрозуміли б програш 521 ракетці. Перший сет був хороший, а от другий непокоїть, мабуть знову вмикала емоції. З наступного кола треба бути зібранішою, бо такі перепади гри вже дорого коштували з Бегу.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 20.02.2020 13:07
    0
    Sashamar, 20.02.2020 13:03
    Ну там поки що 3:1 на користь росіянки у другому сеті, але перший взяла болгарка.
    З п'ятого матчбола виграла Марта. Мабуть дуже квапилась закінчити.
    Це ще нормально Марта зіграла - без провалу в гри, одразу ж зробила зворотній брейк, програвши власну подачу за рахунку 2-2 в 2-му сеті. Але якщо коефіцієнти на матч були в районі 1,07-1,08 на Костюк і десь під 10 на суперницю, то це якийсь ноунейм, не інакше.
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 20.02.2020 13:03
    0
    sv_2000, 20.02.2020 12:40
    Лучше с Гасановой.... Надо поправлять неприятную статистику с россиянками)))
    Ну там поки що 3:1 на користь росіянки у другому сеті, але перший взяла болгарка.
    З п'ятого матчбола виграла Марта. Мабуть дуже квапилась закінчити.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 20.02.2020 12:40
    +1
    Лучше с Гасановой.... Надо поправлять неприятную статистику с россиянками)))
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 20.02.2020 12:40
    +1
    Лучше с Гасановой.... Надо поправлять неприятную статистику с россиянками)))
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 20.02.2020 13:15
    0
    А в цей час Рибакіна планує зняти черговий скальп із ТОПа. На цей раз Кароліна Плішкова горить вже 6-7 (1-7 на таї) 0-2 40-40.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 20.02.2020 13:08
    0
    Марту з перемогою! Сьогодні перемагати було потрібно за любу ціну, бо вболівальники взагалі не зрозуміли б програш 521 ракетці. Перший сет був хороший, а от другий непокоїть, мабуть знову вмикала емоції. З наступного кола треба бути зібранішою, бо такі перепади гри вже дорого коштували з Бегу.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 20.02.2020 13:07
    0
    Sashamar, 20.02.2020 13:03
    Ну там поки що 3:1 на користь росіянки у другому сеті, але перший взяла болгарка.
    З п'ятого матчбола виграла Марта. Мабуть дуже квапилась закінчити.
    Це ще нормально Марта зіграла - без провалу в гри, одразу ж зробила зворотній брейк, програвши власну подачу за рахунку 2-2 в 2-му сеті. Але якщо коефіцієнти на матч були в районі 1,07-1,08 на Костюк і десь під 10 на суперницю, то це якийсь ноунейм, не інакше.
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 20.02.2020 13:03
    0
    sv_2000, 20.02.2020 12:40
    Лучше с Гасановой.... Надо поправлять неприятную статистику с россиянками)))
    Ну там поки що 3:1 на користь росіянки у другому сеті, але перший взяла болгарка.
    З п'ятого матчбола виграла Марта. Мабуть дуже квапилась закінчити.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности