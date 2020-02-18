Каир. Костюк и Снигур выиграли первые матчи

Украинские теннисистки Марта Костюк и Дарья Снигур выиграли поединки первого круга на 60-тысячнике ITF в Каире.
Костюк (№168 WTA) в первом круге разобралась со второй сеяной россиянкой Варварой Грачёвой (№103 WTA), Снигур (№231 WTA) одолела австрийку Юлию Грабер (№226 WTA).
Каир. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачёва (Россия) – 6:2, 6:2
Дарья Снигур (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 6:1, 4:6, 6:3
Во втором круге Костюк сразится против победительницы матча Катаржина Питер (Польша, Q) – Мелани Клаффнер (Австрия, WC).
Снигур сыграет против Майар Шериф Ахмед Абдельазиз (Египет) или четвертой сеяной Ирины Бегу из Румынии.
Также не турнире выступит Анастасия Шошина.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.