Каир. Костюк и Снигур выиграли первые матчи

Марта прервала пятиматчевую проигрышную серию в поединках с россиянками

  • 18.02.2020 14:40
  • 574 просмотра
  • 2 комментария
Каир. Костюк и Снигур выиграли первые матчи
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Дарья Снигур выиграли поединки первого круга на 60-тысячнике ITF в Каире.

Костюк (№168 WTA) в первом круге разобралась со второй сеяной россиянкой Варварой Грачёвой (№103 WTA), Снигур (№231 WTA) одолела австрийку Юлию Грабер (№226 WTA).

Каир. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачёва (Россия) – 6:2, 6:2
Дарья Снигур (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 6:1, 4:6, 6:3

Во втором круге Костюк сразится против победительницы матча Катаржина Питер (Польша, Q) – Мелани Клаффнер (Австрия, WC).

Снигур сыграет против Майар Шериф Ахмед Абдельазиз (Египет) или четвертой сеяной Ирины Бегу из Румынии.

Также не турнире выступит Анастасия Шошина.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 18.02.2020 14:54
    +1
    Нарешті, Марта перемогла росіянку. Може закінчиться постійне нещастя з росіянками.
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 18.02.2020 14:43
    0
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 18.02.2020 14:54
    +1
    Нарешті, Марта перемогла росіянку. Може закінчиться постійне нещастя з росіянками.
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 18.02.2020 14:43
    0
    Ссылка
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