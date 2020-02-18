Костюк, Снигур и Шошина сыграют на турнире ITF в Каире

Украинские теннисистки стартуют на турнире ITF W60 в Египте.

Марта Костюк (№168) в первом круге встретится с Варварой Грачёвой (№103), посеянной под вторым номером. В прошлом сезоне украинка обыгрывала представительницу России в финале квалификации 60-тысячника в Испании, а затем проиграла ей в финале аналогичного турнира во Франции.

Дарья Снигур (№231) на старте турнира сыграет против австрийки Юлии Грабер (№226).

Анастасия Шошина (№431) успешно преодолела квалификационный барьер и первой её соперницей в основе станет третья ракетка турнира Алёна Большова из Испании.

Ранее Леся Цуренко, Марта Костюк и Анастасия Шошина остановились в полуфинале парного разряда турнира в Каире.