Костюк, Снигур и Шошина сыграют на турнире ITF в Каире

Трое украинок выступят в основной сетке

  • 18.02.2020 01:49
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Костюк, Снигур и Шошина сыграют на турнире ITF в Каире
© WTA. Марта Костюк

Украинские теннисистки стартуют на турнире ITF W60 в Египте.

Марта Костюк (№168) в первом круге встретится с Варварой Грачёвой (№103), посеянной под вторым номером. В прошлом сезоне украинка обыгрывала представительницу России в финале квалификации 60-тысячника в Испании, а затем проиграла ей в финале аналогичного турнира во Франции.

Дарья Снигур (№231) на старте турнира сыграет против австрийки Юлии Грабер (№226).

Анастасия Шошина (№431) успешно преодолела квалификационный барьер и первой её соперницей в основе станет третья ракетка турнира Алёна Большова из Испании.

Ранее Леся Цуренко, Марта Костюк и Анастасия Шошина остановились в полуфинале парного разряда турнира в Каире.

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Источник — Большой теннис Украины

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