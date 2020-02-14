Каир. Украинки не сумели выйти в финал парного разряда

Украинские теннисистки Леся Цуренко, Марта Костюк и Анастасия Шошина не сумели пробиться в финал парного разряда на 100-тысячнике ITF в Каире (Египет).
Цуренко и Костюк, которые выступали вместе, проиграли третьему сеяному тандему Александра Крунич (Сербия) – Катаржина Питер (Польша).
Шошина в дуэте с Паулой Каней из Польши на супертайбрейке уступила паре Аранча Рус (Нидерланды) / Шериф Майяра Ахмед Абдул Азиз (Египет).
Каир. Полуфинал парного разряда
Леся Цуренко / Марта Костюк – Александра Крунич / Катаржина Питер – 4:6, 1:6
Анастасия Шошина / Паула Каня – Аранча Рус / Шериф Майяра Ахмед Абдул Азиз – 7:6(5), 2:6, 5-10
Напомним, что Цуренко ранее вышла в полуфинал одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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