Каир. Цуренко шагает в полуфинал одиночного разряда

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№129 WTA) одержала очередную победу на 100-тысячнике ITF в Каире.

В матче 1/4 финала 30-летняя украинка в двух сетах разобралась с испанкой Ларой Арруабарреной (№150 WTA).

Каир. Четвертьфинал

Леся Цуренко (Украина) – Лара Арруабаррена (Испания) – 7:6(6), 6:2

В полуфинале Леся сразится против Аранчи Рус (Нидерланды) или Куруми Нары (Япония).

Ранее Цуренко в дуэте с Мартой Костюк вышла еще и в полуфинал парного разряда.