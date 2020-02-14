Каир. Цуренко шагает в полуфинал одиночного разряда

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№129 WTA) одержала очередную победу на 100-тысячнике ITF в Каире.
В матче 1/4 финала 30-летняя украинка в двух сетах разобралась с испанкой Ларой Арруабарреной (№150 WTA).
Каир. Четвертьфинал
Леся Цуренко (Украина) – Лара Арруабаррена (Испания) – 7:6(6), 6:2
В полуфинале Леся сразится против Аранчи Рус (Нидерланды) или Куруми Нары (Япония).
Ранее Цуренко в дуэте с Мартой Костюк вышла еще и в полуфинал парного разряда.
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Источник — Sport.ua
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