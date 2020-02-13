Костюк и Цуренко прошли в парный полуфинал в Каире на отказе соперниц

Магали Кемпен (Бельгия) и Сандра Самир (Египет) снялись с поединка до матча

  • 13.02.2020 17:32
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Костюк и Цуренко прошли в парный полуфинал в Каире на отказе соперниц
© Twitter. Марта Костюк

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк без игры вышли в парный полуфинал турнира ITF в египетском Каире с призовым фондом $100 тысяч.

Их соперницы, Магали Кемпен (Бельгия) и Сандра Самир (Египет), получившие для турнира уайлд-кард, снялись с поединка до матча.

Ранее украинская пара на старте турнира обыграла на супертайбрейке дуэт Лара Аррубаррена (Испания) / Ирина-Камелия Бегу (Румыния), посеянный под первым номером – 6:1, 4:6, [10:5].

Соперницами Цуренко и Костюк в полуфинале станет победитель пары Александра Крунич (Сербия) / Катаржина Питер (Польша) – Чагла Буюкакчай (Турция) / Екатерине Горгодзе (Грузия).

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Источник — Sport.ua

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