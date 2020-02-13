Костюк и Цуренко прошли в парный полуфинал в Каире на отказе соперниц

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк без игры вышли в парный полуфинал турнира ITF в египетском Каире с призовым фондом $100 тысяч.

Их соперницы, Магали Кемпен (Бельгия) и Сандра Самир (Египет), получившие для турнира уайлд-кард, снялись с поединка до матча.

Ранее украинская пара на старте турнира обыграла на супертайбрейке дуэт Лара Аррубаррена (Испания) / Ирина-Камелия Бегу (Румыния), посеянный под первым номером – 6:1, 4:6, [10:5].

Соперницами Цуренко и Костюк в полуфинале станет победитель пары Александра Крунич (Сербия) / Катаржина Питер (Польша) – Чагла Буюкакчай (Турция) / Екатерине Горгодзе (Грузия).