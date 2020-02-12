Каир. Костюк и Цуренко в паре вышли в четвертьфинал

На турнире в Каире в парном разряде украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк удачно сыграли вместе.

Украинская пара в трех сетах обыграла дуэт Лара Аррубаррена-Весино/Ирина Бегу - 6:1, 4:6, 10:5. Украинки вышли в четвертьфинал турнира.

Кроме того, в 1/4 парного разряда вышла украинка Анастасия Шошина, который вместе с Паулой Каней одолела дуэт Элизабет Коччаретто/Мартина Тревизан в трех сетах.

Напомним, Костюк и Цуренко были в составе сборной Украины на недавнем Кубке Федерации.