Каир. Костюк и Цуренко в паре вышли в четвертьфинал

Украинская пара теннисисток добыла победу на турнире в Египте

  • 12.02.2020 23:13
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Каир. Костюк и Цуренко в паре вышли в четвертьфинал
© btu.org.ua

На турнире в Каире в парном разряде украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк удачно сыграли вместе.

Украинская пара в трех сетах обыграла дуэт Лара Аррубаррена-Весино/Ирина Бегу - 6:1, 4:6, 10:5. Украинки вышли в четвертьфинал турнира.

Кроме того, в 1/4 парного разряда вышла украинка Анастасия Шошина, который вместе с Паулой Каней одолела дуэт Элизабет Коччаретто/Мартина Тревизан в трех сетах.

Напомним, Костюк и Цуренко были в составе сборной Украины на недавнем Кубке Федерации.

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Источник — Sport.ua

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