Каир. Костюк и Цуренко в паре вышли в четвертьфинал

На турнире в Каире в парном разряде украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк удачно сыграли вместе.
Украинская пара в трех сетах обыграла дуэт Лара Аррубаррена-Весино/Ирина Бегу - 6:1, 4:6, 10:5. Украинки вышли в четвертьфинал турнира.
Кроме того, в 1/4 парного разряда вышла украинка Анастасия Шошина, который вместе с Паулой Каней одолела дуэт Элизабет Коччаретто/Мартина Тревизан в трех сетах.
Напомним, Костюк и Цуренко были в составе сборной Украины на недавнем Кубке Федерации.
Источник — Sport.ua
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