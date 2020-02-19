Каир. Шошина проиграла третьей сеяной

Украинская теннисистка Анастасия Шошина (№431) завершила борьбу в основной сетке турнира ITF W60 в Египте.
В матче первого круга основной сетки 22-летняя украинка, которая ранее успешно преодолела квалификационный барьер, проиграла третьей сеяной Алене Большовой из Испании (№108).
Каир. Первый круг одиночного разряда
Анастасия Шошина (Украина) – Алена Большова (Испания) – 5:7, 0:6
Отметим, что Анастасия продолжает борьбу в парном разряде.
Ранее во второй круг одиночного разряда вышли Марта Костюк и Дарья Снигур.
Источник — Sport.ua
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