Каир. Шошина проиграла третьей сеяной

Украинская теннисистка сумела навязать борьбу сопернице только в первом сете

  • 19.02.2020 17:40
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Каир. Шошина проиграла третьей сеяной
© ФТУ. Анастасия Шошина

Украинская теннисистка Анастасия Шошина (№431) завершила борьбу в основной сетке турнира ITF W60 в Египте.

В матче первого круга основной сетки 22-летняя украинка, которая ранее успешно преодолела квалификационный барьер, проиграла третьей сеяной Алене Большовой из Испании (№108).

Каир. Первый круг одиночного разряда
Анастасия Шошина (Украина) – Алена Большова (Испания) – 5:7, 0:6

Отметим, что Анастасия продолжает борьбу в парном разряде.

Ранее во второй круг одиночного разряда вышли Марта Костюк и Дарья Снигур.

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Источник — Sport.ua

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